हैवी वाहनों की स्टेयरिंग संभालेंगी महिलाएं, चूल्हा-चौका के बाद सड़कों पर दिखेगा दम

महिलाओं की हर क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी अब हैवी ड्राइविंग के क्षेत्र में भी दस्तक दे रही है. स्वच्छ शहर इंदौर में अब तक ऑटो रिक्शा, कार और कैब चालने वाली घरेलू महिलाएं अब शहर की स्कूल बसों के अलावा आई बस और ट्रक चलाने को तैयार हैं. बीते कई सालों से जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी संस्था समान समिति ने यह पहल की है. हालांकि इस संस्था से जुड़ी कई महिलाएं इंदौर की आई बस चला रही हैं.

इंदौर: पढ़ाई, खेल, बिजनिस, वैज्ञानिक, एयरोस्पेस से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. अब महिलाएं पहले की तरह सिर्फ घर में चूल्हा-चौका करने की सोच नहीं रखतीं, वे घर का काम संभालने से लेकर बाहर निकलकर पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं. ऐसा ही कुछ नजारा इंदौर में देखने मिला. जहां महिलाएं घर से बाहर निकलकर हाथों में हैवी वाहनों की स्टेयरिंग संभाल रही हैं. उन्हें ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है.

अब शहर के तमाम स्कूलों में महिला ड्राइवर की बढ़ती मांग के चलते संस्था से जुड़ी 50 से ज्यादा महिलाएं अपनी ड्राइविंग को निखारने में जुटी हैं. इन ड्राइवरों में अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं, जो अपनी पारिवारिक स्थिति और जिम्मेदारी के चलते आत्मनिर्भर होना चाहती हैं. जिनके लिए उनकी परेशानी और जिम्मेदारी से बढ़कर कुछ भी कठिन नहीं है, लिहाजा वे हर स्थिति में ड्राइविंग में पारंगत होना चाहती हैं.

इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक का काम भी सिखा रहे

इसके लिए संस्था उन्हें हैवी व्हीकल का लाइसेंस भी बनवा कर देगी. जिसके लिए इन दिनों उन्हें लर्निंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग अभ्यास कराया जा रहा है. उनकी ट्रेनिंग में सिम्युलेटर से लेकर ग्राउंड प्रैक्टिस भी शामिल है. जहां बारी-बारी से सभी महिलाएं कार दौड़ा रही हैं. संस्था के प्रमुख राजेंद्र बंधु बताते हैं कि "इंदौर में पहले संस्था से जुड़ी 12 महिलाएं आई बस से लेकर ओला, ऊबर और टैक्सी चला रही हैं. इसके अलावा महिलाओं और जरूरतमंद लड़कियों को मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन जैसे काम सिखाए गए हैं. जिनमें अब तक पुरुषों का ही दखल था.

50 महिलाओं को मिलेगा हैवी व्हीकल का लाइसेंस

अब नए साल में ऐसी महिलाएं जो कार ड्राइविंग में परफेक्ट हो चुकी हैं, उनमें से 50 को हैवी व्हीकल लाइसेंस दिलाया जाएगा. जिससे कि शहर के स्कूलों की तरफ से आने वाली महिला ड्राइवर की मांग की पूर्ति की जा सके." वहीं ड्राइविंग प्रशिक्षक संगीता पाटीदार बताती हैं कि "पहले महिला ड्राइविंग को लेकर उतना क्रेज नहीं था, लेकिन अब जरूरतमंद महिलाएं इस क्षेत्र में बखूबी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं."

ड्राइवर बनने आई नेहा सिसोदिया का कहना है कि "घर में पारिवारिक जिम्मेदारी और आत्मनिर्भर बनने के लिए ड्राइविंग भी कोई बड़ा काम नहीं है. इसलिए वह भी जल्द ड्राइविंग सीख कर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी संभालना चाहती है. जब महिलाएं बेहतर तरीके से घर चला सकती हैं, तो ड्राइविंग कोई मुश्किल काम नहीं है."