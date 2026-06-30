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मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताकर दिलाया शादी का भरोसा, ब्लड कैंसर के बहाने युवती से ठग लिए 26 लाख

बता दें इंदौर क्राइम ब्रांच को पिछले दिनों एक युवती ने शिकायत करते हुए बताया कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जितेंद्र उर्फ जीतू से उसकी मुलाकात हुई थी. उसने खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताया था और कहा था कि जल्द ही वह शादी कर लेगा.

इंदौर: इंदौर में ऑनलाइन ठगी के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने फर्जी मर्चेंट नेवी का अधिकारी बनकर युवती से 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है.

इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी और इसी दौरान जितेंद्र ने महिला को यह कहा कि उसके घर में कुछ परेशानी है और साथ ही खुद के हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात भी कही. उसने बताया कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है और उसका इलाज करवाना है.

एडिशनल डीसीपी इंदौर अमरेंद्र सिंह ने बताया, आरोपी ने अपनी परेशानी बताते हुए महिला से 26 लाख 86 हजार 500 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए. इसके कुछ दिनों बाद तक दोनों के बीच बातचीत होती रही फिर आरोपी युवक ने उससे फोन पर बातचीत करना बंद कर दिया. इसके बाद युवती को किसी तरह इस बात की जानकारी लगी कि युवक रूस भाग सकता है. इस पर युवती ने उसके खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत की.

इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को दिल्ली से लिया गिरफ्तार

इंदौर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को पूरे मामले की जानकारी दी. जहां इमिग्रेशन जांच के दौरान उसके खिलाफ केस दर्ज होने की जानकारी मिली. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की सूचना इंदौर क्राइम ब्रांच को दी और क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस को अनुमान है कि आरोपी ने कई और लोगों से इस तरह से धोखाधड़ी का शिकार बनाया है.