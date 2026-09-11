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दिल्ली से आई महिला की इंदौर के होटल में संदिग्ध मौत, मिलने आए शख्स को खोज रही पुलिस

ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में काम करती थी महिला, होटल में मिलने आया था शख्स फिर अचानक हुई मौत. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

DELHI WOMAN DEATH INDORE
दिल्ली से आई महिला की इंदौर के होटल में संदिग्ध मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:57 AM IST

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इंदौर : शहर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली की एक 32 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला गुरुवार दोपहर यहां के एक होटल में पहुंची थी, जिसके कुछ देर बाद उसकी संदिग्ध मौत होटल के कमरे में हो गई. जानकारी लगते ही तिलक नगर पुलिस ने मृग कायम कर मामले को जांच में लिया, जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में काम करती थी महिला

तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधी के मुताबिक, '' कल शाम को नक्षत्र हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल से महिला को लाया गया था, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई है. महिला ब्यूट प्रोडक्ट कंपनी में काम करती थी और किसी काम के सिलसिले में दोपहर 2.10 पर होटल आई थी. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 2.50 पर महिला का परिचित व्यक्ति दीपक अग्रवाल भी यहां मिलने आया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.''

जानकारी देते थाना प्रभारी (Etv Bharat)

काम के सिलसिले में इंदौर आई थी महिला

तिलक नगर थाना क्षेत्र में मौजूद होटल में दिल्ली की रहने वाली 32 वर्षीय सोनाली शर्मा की मौत से सनसनी फैल गई है. महिला कंपनी के काम के सिलसिले में दिल्ली से इंदौर आकर होटल में रुकी हुई थी. इस मामले में मौत का कारण अबतक स्पष्ट नहीं है. तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधी के मुताबिक, '' पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा.''

महिला से मिलने आए युवक को खोज रही पुलिस

इस मामले में कारोबारी दीपक खंडेलवाल की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है, जो आखिरी बार महिला के साथ था.प्रारंभिक जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि दीपक ने महिला की तबीयत खराब होने की सूचना स्टाफ को दी थी, जिसके बाद वह गायब हो गया और महिला कमरे में मृत मिली. फिलहाल पुलिस होटल के साथ-साथ बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

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वहीं, दीपक खंडेलवाल की भी पुलिस द्वारा तलाशी की जा रही है, जिससे पूरा घटनाक्रम सामने आ सके. थाना प्रभारी मनीष लोधी के मुताबिक, '' मृतका के दिल्ली में रहन वाले परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है और पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है.''

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