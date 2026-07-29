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इंदौर में बैंककर्मी की मर्डर मिस्ट्री, दोस्त निकला कातिल, हादसा बताने फ्लैट में आग लगाई

इंदौर में एक निजी बैंक में कार्यरत युवती की संदिग्ध मौत का खुलासा. हत्या उसी के प्रेमी ने की. सबूतों के आधार पर गिरफ्तार.

Indore Murder Mystery
इंदौर में बैंककर्मी की मर्डर मिस्ट्री, दोस्त ही निकला कातिल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
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इंदौर : शहर के खजराना थाना क्षेत्र में 26 जुलाई को एक फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में निजी बैंककर्मी का शव मिला था. पहली नजर में ये मामला आगजनी का लग रहा था. पुलिस ने भी आगजनी का ही मामला माना. लेकिन कुछ तथ्य पुलिस को संदिग्ध लगे. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो मामला कुछ और ही निकला. पुलिस ने अब महिला के दोस्त को हत्या के केस में गिरफ्तार किया है. आखिर युवक क्यों बना युवती की जान का दुश्मन. आइए जानते हैं.

शादी से इंकार करने पर भड़का

बैंककर्मी पलक की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद पुलिस को लगा कि किचन में काम करने के दौरान आग लगी होगी. इसी में जलने के कारण मौत हो गई, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो परतें उघड़ने लगी. जांच के दौरान पता चला कि युवती की जान-पहचान लंबे समय से मोहित से थी. वह युवती से एकतरफा प्रेम करने लगा था. 26 जुलाई को भी मोहित महिला के फ्लैट में पहुंचा. उसने देर रात पलक से शादी का प्रस्ताव रखा. लेकिन पलक ने इंकार कर दिया. इसी कारण विवाद हो गया.

इंदौर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह (ETV BHARAT)

युवक ने हत्या के बाद आग लगाई

इसके बाद मोहित ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी. इससे उसकी मौत हो गई. हत्या की घटना को दुर्घटना में बदलने के लिए मोहित ने पलक की लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और गैस सिलेंडर के साथ ही अन्य चीजों में भी आग लगा दी. लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबतों के आधार पर हत्याकांड का खुलासा कर दिया. आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक तौर पर एकतरफा प्रेम के चलते ही आरोपी मोहित ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था.

कई सबूतों के आधार पर खुलासा

युवती मूल रूप से हरदा के टिमरनी की रहने वाली थी. वह कई साल से इंदौर में ही रहकर एक निजी बैंक में नौकरी कर रही थी. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया "सीसीटीवी फुटेज व युवक व युवती के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया है."

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