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सगाई तोड़ने का बदला! मंदिर में दर्शन करवाने के बहाने प्रेमिका की मां को खाई में धकेला, मौत

इंदौर में सनकी आशिक की करतूत, महादेव खोदरा की खाई से प्रेमिका की मां की धक्का देकर हत्या, प्रेमिका से बोला-मां को खाई फेंक दिया.

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इंदौर में प्रेमिका की मां की धक्का देकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:54 AM IST

4 Min Read
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इंदौर: बडगोंदा थाना क्षेत्र स्थित महादेव खोदरा की खाई से धक्का देकर युवक ने अपनी प्रेमिका की मां को मौत के घाट उतार दिया. महादेव खोदरा को छोटा अमरनाथ के नाम की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है. हैरानी की बात है कि आरोपी ने खुद अपनी प्रेमिका को घटना की जानकारी दी. यह सुनकर प्रेमिका के होश उड़ गए. उसने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया.

पूरा मामला इंदौर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र का है. बड़गोंदा थाना क्षेत्र में महादेव खोदारा जिसे छोटा अमरनाथ की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है वहां पर प्रेमी राहुल अपनी नाबालिग प्रेमिका और उसकी मां किरण चौबे को लेकर गया था. मंदिर में दर्शन के बाद महिला को 250 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया. जिससे उनकी मौत हो गई.

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प्रेमिका और उसकी मां को पहाड़ी पर ले गया था युवक
घटनाक्रम को लेकर एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि, पीथमपुर की वर्मा कॉलोनी में रहने वाले अनुराग चौबे ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि उसकी मां किरण चौबे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बहन को अपने साथ लेकर घर से निकली थी. इस दौरान रास्ते में पीथमपुर का रहने वाला राहुल मिला और किरण चौबे और उनकी बहन को बड़गोंदा थाना क्षेत्र में मौजूद छोटा अमरनाथ के दर्शन करवाने के लिए लेकर गया.

इस दौरान नाबालिग पहाड़ी के ऊपर ही रही, जबकि किरण राहुल के साथ दर्शन करने के लिए जब पहाड़ी के नीचे जाने लगी तब राहुल ने किरण को ढाई सौ फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और फिर खुद ही अकेले ऊपर आ गया. जब बेटी ने अपनी मां किरण के बारे में जानकारी ली तो उसके द्वारा बताया कि मैंने तुम्हारी मां को धक्का देकर हत्या कर दी है. तुम अब किसी को मत बताना और अब अपनी शादी में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी.''

प्रेमिका को जान से मारने की धमकी
इस दौरान पीड़िता काफी डर गई और उसने इस पूरे घटनाक्रम को बताने की बात कही, जिस पर राहुल ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद विभिन्न जगहों पर घूमने के बाद उसने नाबालिग को उसके घर पर छोड़ा. लेकिन नाबालिग ने अपने भाई सहित परिजन को पूरे मामले की जानकारी दे दी. जिसके बाद लड़की परिजन के साथ थाने पहुंची और शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटे में रेस्क्यू कर मृतक किरण चौबे का शव ढूंढ लिया. मामले में आरोपी राहुल के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

मां ने तोड़ दी थी बेटी की सगाई
प्रारंभिक जांच पड़ताल में यह भी बात सामने आई कि राहुल और मृतका की बेटी एक ही स्कूल में पढ़ते थे. दोनों के बीच काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके चलते दोनों के परिवार वालों ने राहुल और मृतका किरण की बेटी की सगाई भी कर दी. लेकिन किसी कारण से किरण ने आपत्ति लेते हुए सगाई को तोड़ दिया था. संभवता उसी का बदला लेने के लिए राहुल ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया. अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

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