7 महीने पहले पति की मौत, इंदौर में IVF तकनीक से शबनम ने दिया 4 बच्चों को जन्म

इंदौर में महिला ने एक साथ दिया चार बच्चों को जन्म, सभी स्वस्थ, 7 महीने पहले हुई थी महिला के पति की मौत.

INDORE WOMAN BIRTH 4 CHILDREN
इंदौर में महिला ने एक साथ दिया चार बच्चों को जन्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 4:51 PM IST

इंदौर: धार रोड स्थित एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं जिन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है. राज मोहल्ला स्थित श्री क्लॉथ मार्केट अस्पताल में रविवार शाम शबनम मंसूरी पति शाहिद को गर्भावस्था के दौरान डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था. जिनका इलाज अस्पताल की डॉक्टर फरहत पठान द्वारा किया जा रहा था. बुधवार सुबह लेबर पेन हुआ तो महिला की डिलीवरी कराई गई. इस दौरान शबनम ने एक के बाद एक करके बारी-बारी से चार बच्चों को जन्म दिया.

3 बेटियां और 1 बेटे को दिया जन्म
अस्पताल के डॉक्टर रितेश पलिया के मुताबिक, ''चारों बच्चे स्वस्थ हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा है. इनमें क्रमशः सभी के वजन 1 किलो 400 ग्राम, 1 किलो 68 ग्राम, 1 किलो 90 ग्राम और 1 किलो 365 ग्राम हैं. बच्चों के सामान्य तौर पर वजन कम होने के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया है. जहां उनकी हालत सामान्य बताई गई है.''

4 बच्चों के जन्म से परिवार में खुशी का माहौल (ETV Bharat)

महिला का हुआ सिजेरियन ऑपरेशन
इस मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फरहत पठान का कहना है कि, ''एक साथ कई बच्चों की डिलीवरी होना मल्टीपल डिलीवरी कहलाता है. जिसमें दो से लेकर चार या पांच शिशु हो सकते हैं. आमतौर पर यह दुर्लभ होता है.'' उन्होंने बताया, ''सामान्य तौर पर ऐसे प्रसव सिजेरियन के माध्यम से किए जाते हैं. इस महिला का भी सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है. फिलहाल मरीज की स्थिति सामान्य है, लेकिन थोड़ी कमजोरी है. वही बच्चों को नियो नेटल केयर के लिए वरिष्ठ अस्पताल भेजा गया है.''

7 महीने पहले हुई थी पति की मौत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शबनम ने आईवीएफ (In vitro fertilization) तकनीक के माध्यम से उपचार लिया था और इसी प्रक्रिया के चलते वह चार बच्चों की मां बनने में सफल हुईं. शबनम ने यह बड़ा फैसला अपने पति की 7 महीने पहले हुई मौत के बाद लिया. बताया जाता है कि शबनम के पति सैय्यद मंसूरी की सात महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. पति के असामयिक निधन के बाद भी शबनम ने हिम्मत नहीं हारी और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आईवीएफ तकनीक अपनाने का निर्णय लिया.

प्रसूता शबनम की छोटी बहन जोया मंसूरी ने बताया कि, ''मेरी बहन को चार बच्चे हुए हैं. बहन की शादी को 7 साल हो गए थे. करीब 7 महीने पहले जीजाजी का सड़क हादसे में निधन हो गया था. सभी बच्चे स्वस्थ्य हैं. परिवार में खुशी का माहौल है.''

INDORE WOMAN MULTIPLE DELIVERY
IVF तकनीक से शबनम ने दिया 4 बच्चों को जन्म (ETV Bharat)

क्योंकि पति की मृत्यु के पहले ही शबनम ने आईवीएफ तकनीक के माध्यम से उपचार लिया था इसलिए डॉक्टर के पास पति के स्पर्म पहले से मौजूद थे. इसी फैसले के फल स्वरुप आज चार नन्हीं जानों के रूप में एक बड़ा सुख लेकर आया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, शबनम ने तीन लड़कियों और एक लड़के को जन्म दिया है.

डॉक्टरों ने बताया कि मेडिकल टीम पहले से ही हाई-रिस्क डिलीवरी को लेकर तैयार थी. आईवीएफ के माध्यम से मल्टीपल प्रेग्नेंसी होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को सतर्कता और विशेषज्ञता के साथ पूरा किया गया. प्रसव के तुरंत बाद बच्चों और मां दोनों को विशेष निगरानी में रखा गया. अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि यह प्रसूति न केवल मेडिकल टीम के लिए गर्व का क्षण है बल्कि महिला की हिम्मत और मातृत्व की मजबूत भावना का भी प्रतीक है. शबनम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने परिवार को आगे बढ़ाने का जो साहस दिखाया, वह समाज के लिए प्रेरणादायी है.

क्या है आईवीएफ तकनीक
आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, प्रजनन की इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब अनुवांशिक अथवा अन्य कारण से महिला गर्भवती नहीं हो पाती. लिहाज इस प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर एक लैब में पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है, जिससे भ्रूण तैयार हो जाता है. बाद में इसी भ्रूण को संबंधित महिला के गर्भाशय में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर गर्भाशय में ही शिशु विकसित होता है. इस प्रक्रिया के पहले महिला को हार्मोन की दवाई दी जाती है जिससे कि अंडाणु विकसित हो सके.

इस प्रक्रिया में जुड़वा बच्चे होने के चांस इसलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि एक ही अंडाणु से एक नीडल द्वारा शुक्राणु को मिलाया जाता है. जिससे एक साथ कई शुक्राणु के जरिए अंडाणु निषेचित हो जाते हैं. इस स्थिति में गर्भाशय में एक से अधिक बच्चे विकसित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया में पति-पत्नी के अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग होता है. आमतौर पर यह तकनीक बांझपन या अनुवांशिक समस्याओं के कारण महिला के गर्भवती नहीं होने पर विकल्प के रूप में उपयोग की जाती है.

