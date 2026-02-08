मैं नशे में हूं दूर रहो... निर्वस्त्र घायल मिली महिला की मौत, लिव इन पार्टनर गिरफ्तार
इंदौर में नशे की हालत में मिली निवस्त्र मिली महिला की मौत, हाथ पर बने टैटू में लिखा था- मैं नशे में हूं, आरोपी गिरफ्तार.
इंदौर: इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के सुगनी देवी कॉलेज कैंपस के पास एक महिला निर्वस्त्र व घायल हालत में मिली थी. जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. महिला के शरीर पर टैटू बना था, जिस पर लिखा था मैं नशे में हूं... मामले में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले महिला के लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है. जिससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर आरोपी ने पुलिस को जानकारी दी की महिला किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत कर रही थी. उसी के चलते उसने इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया.
इंदौर में निर्वस्त्र घायल मिली थी महिला
परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में मौजूद सुगनी देवी कॉलेज कैंपस से लगे हुए खुले मैदान में एक महिला निर्वस्त्र हालत में घायल पड़ी हुई थी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सबसे पहले महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि बीती रात यानि शनिवार रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. जांच करने पर पुलिस को पता चला कि जहां से मिली मिली थी, वह उसी क्षेत्र में लिव इन में रहती थी.
लिव इन पार्टनर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
घटना वाली रात महिला का लिव इन पार्टनर उसे खुले मैदान में ले जाते हुए सीसीटीवी में नजर आ रहा है. जिसके आधार पर पुलिस ने लिव इन पार्टनर को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान शख्स ने बताया कि वह महिला के साथ काफी सालों से लिव इन में रहता था. पिछले दिनों किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया तो तो महिला ने उसे छोड़ दिया और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी. शनिवार को वह महिला को सूनसान इलाके में लेकर गया. वहां पर पहले उसने महिला को नशा कराया. इसके बाद उसके साथ संबंध बनाए और फिर दोनों के बीच तीसरे व्यक्ति के साथ रहने की बात को लेकर विवाद हुआ.
महिला के शरीर पर टैटू, मैं नशे में हूं दूर रहो...
इस पर लिव इन पार्टनर ने अपनी महिला मित्र पर हमला कर दिया. उसे निर्वस्त्र कर घायल अवस्था में वहीं पर छोड़कर फरार हो गया. बताते चलें जब महिला नशे की हालत में पुलिस को मिली, तो उसके शरीर पर टैटू बना था, जिस पर लिखा था मैं नशे में हूं, दूर रहो... बताया जा रहा है कि मृत महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी. उसके बाद से ही वह लिव इन रह रह थी.