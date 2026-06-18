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इंदौर में मुख्यमंत्री के पैरों में गिरी महिला, गिड़गिड़ाते हुए की मुआवजे की मांग

इंदौर में मुख्यमंत्री के पैरों में गिरी महिला ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार को एक अनोखा घटनाक्रम हुआ जब एक महिला गिड़गिड़ाते हुए सीएम मोहन यादव के पैर पर गिर पड़ी. मेट्रो रेल परियोजना के कारण यहां अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, जिसकी जद में महिला का मकान भी आया लेकिन मुआवजा कम मिलने से महिला परेशान थी. महिला ने मुआवजे में भेदभाव के आरोप लगाते हुए कथित तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के पैर पकड़ लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. 40 लाख की जगह 16 लाख मुआवजा देने के आरोप दरअसल, इंदौर के पीलिया खाल इलाके में मेट्रो के स्टेशन के निर्माण के लिए 16 घरों को तोड़ा जाना है, यहां 15 मकान मालिकों को करीब 40 लाख प्रति मकान मुआवजा दिया गया है लेकिन स्थानीय रहवासी पिंकी वर्मा का आरोप है कि उनके घर के बदले मेट्रो प्रबंधन के अधिकारी मात्र 16 लाख ही मुआवजा देना चाहते हैं. जबकि बाकी लोगों को 40-40 लाख का मुआवजा दिया गया है, पीड़िता ने बताया कि वे तीन से चार महीने से वास्तविक मुआवजे के लिए अधिकारियों के यहां चक्कर काट रही है लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की. मजबूर होकर उसे आज मुख्यमंत्री के पैर पकड़ने पड़े.