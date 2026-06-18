इंदौर में मुख्यमंत्री के पैरों में गिरी महिला, गिड़गिड़ाते हुए की मुआवजे की मांग
40 लाख की जगह 16 लाख मुआवजा देने के आरोप, स्कूल से निकलते ही सीएम के पास पहुंची महिला, असहज हुए मोहन यादव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 2:57 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में गुरुवार को एक अनोखा घटनाक्रम हुआ जब एक महिला गिड़गिड़ाते हुए सीएम मोहन यादव के पैर पर गिर पड़ी. मेट्रो रेल परियोजना के कारण यहां अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं, जिसकी जद में महिला का मकान भी आया लेकिन मुआवजा कम मिलने से महिला परेशान थी. महिला ने मुआवजे में भेदभाव के आरोप लगाते हुए कथित तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के पैर पकड़ लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.
40 लाख की जगह 16 लाख मुआवजा देने के आरोप
दरअसल, इंदौर के पीलिया खाल इलाके में मेट्रो के स्टेशन के निर्माण के लिए 16 घरों को तोड़ा जाना है, यहां 15 मकान मालिकों को करीब 40 लाख प्रति मकान मुआवजा दिया गया है लेकिन स्थानीय रहवासी पिंकी वर्मा का आरोप है कि उनके घर के बदले मेट्रो प्रबंधन के अधिकारी मात्र 16 लाख ही मुआवजा देना चाहते हैं. जबकि बाकी लोगों को 40-40 लाख का मुआवजा दिया गया है, पीड़िता ने बताया कि वे तीन से चार महीने से वास्तविक मुआवजे के लिए अधिकारियों के यहां चक्कर काट रही है लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की. मजबूर होकर उसे आज मुख्यमंत्री के पैर पकड़ने पड़े.
स्कूल से निकलते ही सीएम के पास पहुंची महिला
मुख्यमंत्री गुरुवार को बड़ा गणपति क्षेत्र में मौजूद शारदा कन्या विद्यालय में नए शिक्षा सत्र के अवसर पर छात्र-छात्राओं से संवाद करने पहुंचे थे. स्कूल से निकलते ही पीड़िता सुरक्षा कर्मियों और जनप्रतिनिधियों से घिरे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव तक पहुंची, उसके बाद पीड़िता ने अपनी परेशानी मुख्यमंत्री को बताते हुए कथित तौर पर उनके पैर पकड़ लिए. इस दौरान वहां असहज स्थिति बन गई, मुख्यमंत्री ने महिला को समझाते हुए तत्काल कलेक्टर शिवम वर्मा को तलब किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने हर स्थिति में पीड़िता की मदद करने के निर्देश दिए. लेकिन पीड़िता अपने मकान के बदले में अन्य मकानों की तरह ही मुआवजा दिलाए जाने की मांग पर अड़ी रही.
महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि जो आवेदन उसने दिया है उसे पर लिखकर अधिकारियों को निर्देश दें, जिससे बाद में महिला की सुनवाई की जा सके, इसके बाद मुख्यमंत्री ने महिला की बात मानते हुए उसके आवेदन पर संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश दिए. इस मामले को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा की प्रतिक्रिया आनी बाकी है.