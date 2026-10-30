मंत्री नागर सिंह चौहान को पति बताने वाली महिला का दूसरा वीडियो, अब क्या संबंध बताया ?
अलीराजपुर विधायक व मंत्री नागर सिंह चौहान ने ली राहत सांस. पत्नी होने का दावा करने वाली महिला पलटी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 5:01 PM IST
इंदौर : पति, पत्नी और वो के मामले में मंत्री नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाने वाली महिला ने 24 घंटे में यू-टर्न ले लिया. करवा चौथ के एक दिन पहले मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी होने का दावा करने वाली रश्मि सिंह चौहान ने शुक्रवार को दूसरा वीडियो जारी किया. इसमें उन्होंने मंत्री नागर सिंह चौहान से अपनी अच्छी रिलेशनशिप बताई. रश्मि सिंह चौहान ने फिर एक वीडियो वायरल कर कहा "मंत्री नागर सिंह चौहान मेरे पति नहीं हैं. मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं."
मंत्री की सांसद पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप
अलीराजपुर की रहने वाली रश्मि सिंह चौहान ने वीडियो और अपने हाथ से लिखा पत्र जारी करते हुए कहा था "अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान के साथ वह 20 वर्षों से रिलेशनशिप में है. वह अपना आगे का जीवन उनके साथ ही गुजरना चाहती है. लेकिन उनकी पत्नी जो रतलाम-झाबुआ सीट से सांसद हैं, वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं. उन्होंने मेरे बेटे को भी अपशब्द कहे. इसी कारण वह वह घर छोड़कर चला गया था."
महिला ने पत्र में गंभीर आरोप लगाए
रश्मि सिंह ने वीडियो में कहा था "अब मैं करवा चौथ के दिन नागर सिंह चौहान के पास जा रही हूं. इस बीच यदि मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार सांसद अनीता चौहान होंगी." मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित पत्र में रश्मि सिंह ने लिखा "उसे नागर सिंह चौहान की पत्नी होने का अधिकार दिलाया जाए." ये पत्र और वीडियो जैसे सामने आया तो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया. हालांकि महिला करवा चौथ के दिन नागर सिंह चौहान से मिलने नहीं पहुंची.
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मंत्री व सांसद ने सारे आरोप गलत बताए
शुक्रवार को रश्मि सिंह चौहान ने अपने सभी आरोपों से पलटते हुए कहा "वह उनकी पत्नी नहीं है लेकिन उनके नागर सिंह चौहान से अच्छे रिलेशन हैं. ये वीडियो भी उन्होंने ही बनाया था. संबंधित पत्र भी उन्होंने ही लिखा था. लेकिन तब वह डिप्रेशन में थी लेकिन यह वायरल कैसे हो गया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है."
इस मामले में नागर सिंह चौहान का कहना है "रश्मि सिंह चौहान ने जो आरोप लगाए हैं, वे झूठ हैं. इस महिला को वे जानते तक नहीं हैं." सांसद अनीता सिह चौहान का कहना है "उन्होंने संबंधित महिला को कोई भी कॉल नहीं किया. वह जो आरोप लगा रही हैं, सब गलत हैं."