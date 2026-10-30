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मंत्री नागर सिंह चौहान को पति बताने वाली महिला का दूसरा वीडियो, अब क्या संबंध बताया ?

मंत्री नागर सिंह चौहान को पति बताने वाली महिला पलटी ( ETV BHARAT )

इंदौर : पति, पत्नी और वो के मामले में मंत्री नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाने वाली महिला ने 24 घंटे में यू-टर्न ले लिया. करवा चौथ के एक दिन पहले मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी होने का दावा करने वाली रश्मि सिंह चौहान ने शुक्रवार को दूसरा वीडियो जारी किया. इसमें उन्होंने मंत्री नागर सिंह चौहान से अपनी अच्छी रिलेशनशिप बताई. रश्मि सिंह चौहान ने फिर एक वीडियो वायरल कर कहा "मंत्री नागर सिंह चौहान मेरे पति नहीं हैं. मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं."

मंत्री की सांसद पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप