सोनाक्षी सिन्हा की मां का रोल पाने का लालच पड़ा भारी, इंदौर की महिला को ठगों ने बनाया शिकार

पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच से की. पुलिस बारीकी से कर रही मामले की जांच-पड़ताल.

इंदौर की महिला को ठगों ने बनाया शिकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 6:01 PM IST

Choose ETV Bharat

इंदौर: इंदौर में रहने वाली एक 50 वर्षीय महिला एक्टर से फिल्म में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मां का रोल अदा करने के नाम पर 50 हजार रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने मामले की शिकायत इंदौर क्राइम ब्रांच से की है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

पीड़िता ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आई. जिसमें एक शख्स ने बताया कि वह धर्मा प्रोडक्शन मुंबई से बोल रहा है. आने वाले दिनों में एक वेब सीरीज दहाड़-2 बनने वाली है, जिसमें फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मां का किरदार के लिए आपका चयन हुआ है. चयन से संबंधित कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और इसके लिए आप 25 हजार रुपये आप एडवांस डिपॉजिट कर दीजिए.

शख्स ने महिला से उनके पूर्व में किए गए काम के कुछ वीडियो भी मंगवाए

एग्रीमेंट साइन होने पर आपको तीन लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद महिला ने ₹25000 ऑनलाइन संबंधित व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए. साथ ही इस शख्स ने महिला से उनके पूर्व में काम किए हुए कुछ सीरियल और फिल्म से संबंधित कुछ वीडियो भी मंगवा लिए. इस पर पीड़िता को उस पर भरोसा हुआ और उन्होंने बातचीत जारी रखी. शख्स ने महिला को बताया कि विजयनगर क्षेत्र में एक ऑफिस है वहां जाकर फिल्म से संबंधित एग्रीमेंट और दस्तावेज देख लीजिए.

लेकिन जब महिला वहां पर गई तो वहां ताला लगा हुआ पाया. इस पर शख्स ने महिला को मुंबई स्थित ऑफिस आने कहा. साथ ही उसने रजिस्ट्रेशन एवं कॉस्टयूम शुल्क के लिए और 25 हजार रुपये जमा कराने को कहा. इसके लिए ठग ने महिला को एक क्यूआर कोड भी भेजा. जैसे ही महिला ने 25 हजार रुपये ट्रांसफर किए उसके बाद ठग ने अपना व्हाट्सएप नंबर बंद कर लिया.

ठगी का एहसास होने पर महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

इस पर पीड़िता को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ. जिस पर उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को की. जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे पुलिस ने उन्हें फ्रिज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मामले में पीड़िता की शिकायत पर बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही है. व्हाट्सएप नंबर और बैंक अकाउंट के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच जाएगी. इंदौर में इस तरह की ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पुलिस कई बार एडवायजरी जारी भी कर चुकी है लेकिन ठग अलग-अलग तरीके से लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं.

