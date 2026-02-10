पति और 2 बच्चों को छोड़ तांत्रिक के साथ महिला फरार, जेवरात और नकदी के साथ भोपाल से पकड़ाई
इलाज करवाने के नाम पर तांत्रिक पर महिला को फंसाने का आरोप. ससुराल आकर सोने के जेवरात और नकदी लेकर तांत्रिक के साथ फरार.
इंदौर: बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा में रहने वाली एक महिला एक तांत्रिक के साथ सोने के जेवरात और नगदी लेकर फरार हो गई. पति के द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उसे भोपाल से हिरासत में लिया है. पकड़ी गई महिला और पति के साथ परिजन के पुलिस ने बयान लिए हैं और मामले की जांच जारी है. इधर महिला ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पति की मारपीट से तंग आकर वह तांत्रिक के साथ चली गई थी.
2 बच्चों की मां तांत्रिक के साथ फरार
बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी किसी तांत्रिक के साथ भाग गई. तांत्रिक के साथ भागने से पहले वह अपनी ससुराल आई थी और यहां से वह जेवरात और नकदी लेकर तांत्रिक के साथ फरार हो गई. शिकायत में पति ने बताया कि वह एमपीईबी में काम करता है और उसकी शादी 18 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं. बीमारी के नाम पर उसकी पत्नी पिछले काफी समय से मायके में रह रही थी. एक दिन पहले ही वह अपने माता-पिता के साथ यहां आई थी और अच्छे से रहने का वादा किया था. लेकिन वह एक दिन बाद ही तांत्रिक के साथ भाग गई.
सोने-चांदी के जेवरात और नकदी के साथ फरार
पुलिस को की गई शिकायत में बताया गया है कि महिला अपने साथ 4 तोले सोने के जेवरात और 6 लाख नगद लेकर फरार हो गई. इसके साथ ही बताया गया है कि उसकी पत्नी पिछले काफी दिनों से अपने मायके में ही रह रही है और इलाज के नाम पर हमेशा पैसों की डिमांड करती रहती थी. पिछले दिनों भी उसे ₹20000 की जरूरत थी तो उसे ₹20000 ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए. वहीं जब भी बीमारी के बारे में पति के द्वारा महिला से पूछताछ की जाती तो बताया जाता कि पेट में गठान हो गई और तांत्रिक क्रिया के माध्यम से ही उस गठन का निराकरण हो सकता है जिसके चलते महिला मायके में रहकर तंत्र क्रिया करवा रही थी.
तांत्रिक के साथ महिला भोपाल में पकड़ाई
एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया कि "शिकायत के बाद बाणगंगा थाना पुलिस सक्रिय हुई. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जांच पड़ताल के बाद पुलिस टीम भोपाल रवाना हुई. इसके बाद लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने महिला को राकेश जाटव नाम के व्यक्ति के साथ पकड़ा है. पति की शिकायत के अनुसार यह व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करता था, इसकी भी जांच की जारी है. महिला के साथ पति और दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और जांच जारी है."