ETV Bharat / state

इंदौर में अब ऑनलाइन मिलेगा ड्रेनेज का ट्रीटेड वॉटर, ऑन डिमांड होगा कचरा संग्रहण

इंदौर: इंदौर में नालों का ट्रीटेड वॉटर अब ऑनलाइन ऑर्डर पर मिल सकेगा, इतना ही नहीं अब लोग एक निर्धारित शुल्क देकर ऑन डिमांड कचरा भी उठवा सकेंगे. इंदौर नगर निगम ने आज परिषद की बैठक में ऐसे तमाम फैसलों के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया नागरिकों को उपचारित जल (ट्रीटेड वॉटर) उपलब्ध कराने के लिए इंदौर 311 ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

इच्छुक नागरिक ऐप के माध्यम से आवेदन कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार घर पर ट्रीटेड वॉटर मंगवा सकेंगे. इसी प्रकार शुल्क आधारित ऑन डिमांड कचरा संग्रहण व्यवस्था के संचालन के लिए एजेंसी निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई. शहर में ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई.

महापौर ने बताया कि शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 300 नए बोरिंग कराने, मोटर सहित 100 नलकूप स्थापित करने तथा 33 नए पानी के टैंकर क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है. इसके अतिरिक्त पेयजल से संबंधित आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न कार्यों की निविदाएं जारी करने की भी स्वीकृति दी गई. बैठक में आगामी 8 दिसंबर को नगर निगम परिषद का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया.

सौर ऊर्जा को मिलेगा प्रोत्साहन

महापौर ने बताया कि शहर में सौर ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम में रिन्यूएबल एनर्जी एवं सोलर एनर्जी के लिए पृथक विभाग गठित करने की सहमति प्रदान की गई है. इससे शहर में स्वच्छ एवं वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा सकेगा. बैठक में शहर में प्रस्तावित फुट ओवरब्रिज निर्माण के स्थानों एवं उनके निर्माण के लिए निविदा जारी करने संबंधी निर्णय लिया गया.

इसके अलावा यशवंत सागर एवं सिरपुर तालाब के वेटलैंड विकास के लिए वेटलैंड का इंटीग्रेटेड प्लान स्वीकृत किया गया. इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन से लगभग 25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है. मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, महापौर परिषद सदस्य राजेन्द्र राठौर, निरंजन सिंह चौहान, अश्विनी शुक्ल, नंदकिशोर पहाड़िया, अभिषेक शर्मा, राकेश जैन, राजेश उदावत, मनीष शर्मा ‘मामा’ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.