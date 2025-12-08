ETV Bharat / state

फिल्म गदर से ठीक उल्टी कराची की निकिता और इंदौर के विक्रम की सच्ची कहानी

निकिता व विक्रम की पूरी रीतिरिवाज से कराची में हुई थी शादी ( ETV BHARAT )