फिल्म गदर से ठीक उल्टी कराची की निकिता और इंदौर के विक्रम की सच्ची कहानी
पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी के आरोपों पर इंदौर में रहने वाले पति ने तस्वीर साफ की. उसने पत्नी की मंशा पर उठाए सवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 7:50 PM IST
इंदौर : पाकिस्तान में रहने वाली युवती की शादी 26 जनवरी 2020 को इंदौर में रहने वाले विक्रम से हुई थी. लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद वह पाकिस्तान चली गई. पिछले दिनों उसके द्वारा एक वीडियो वायरल कर पति को डिपोर्ट करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई. इसके बाद महिला का पति सामने आया और इस मामले की पूरी सच्चाई बयां की.
पूरी रीतिरिवाज से कराची में हुई थी शादी
इंदौर में रहने वाले विक्रम का कहना है "उसकी शादी रीतिरिवाज के मुताबिक 26 जनवरी 2020 को कराची में हुई थी. शादी के बाद परिजन निकिता को इंदौर लेकर आ गए लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर निकिता और उसके परिजन विवाद करने लगे. इस दौरान घर पर निकिता ने जान देने की धमकी दी. इससे उसके परिजन काफी घबरा गए. उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले उसकी पत्नी के परिजनों से बात की और जैसे-तैसे लॉकडाउन के दौरान उसे इंदौर से कराची भेजा."
पत्नी ने इंदौर आने से साफ इंकार किया
पति विक्रम का कहना है "इसके बाद उसकी पत्नी कराची में ही रहती है. जब लॉक डाउन खत्म हुआ तो उससे वापस आने की बात कही गई, जिस पर उसने इंकार कर दिया. इसके बाद काफी दिनों तक परिजनों के माध्यम से सुलह का प्रयास जारी रहा, लेकिन वह इंदौर आने के लिए मना कर चुकी है. उसे तलाक को लेकर नोटिस भेजा गया लेकिन किसी तरह का कोई जवाब उसकी ओर से नहीं आया. इस मामले को लेकर हम सिंधी पंच मध्यस्थता केंद्र में चले गए."
सिंधी पंचायत में समझौते की कोशिशें फेल
पति का कहना है "सिंधी पंचायत में 6 बार दोनों पक्षों की सुनवाई हुई लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी द्वारा इंडिया आने की बात नहीं कही गई. उसे परेशान किया जा रहा है. अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि उचित कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए." वहीं, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है "अभी हमारे स्तर पर कोई शिकायत नहीं की गई है. यदि कोई शिकायत की जाती है तो कानून के अनुसार करवाई की जाएगी."