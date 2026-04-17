अवैध संबंध में रोड़ा था पति, महिला ने प्रेमी के साथ रची साजिश, सुपारी किलर से किया सौदा
इंदौर में युवक की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सहित 4 लोग गिरप्तार. मुख्य आरोपी महिला का प्रेमी फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 12:59 PM IST
इंदौर : महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी. इसके लिए सुपारी किलर हायर किए गए, जिन्होंने गोली मारकर हत्या की. वारदात में 5 लोग शामिल थे. पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी फरार है. मामला राऊ थाना क्षेत्र का है. महिला ने अपने प्रेमी के साथ गहरी साजिश रचकर पति की हत्या करवाई. वारदात 12 अप्रैल की है.
100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले
इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में नवीन नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी. जांच के दौरान पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके बाद आरोपी मुकेश कुमावत, अजय और श्रीराम सहित मृतक की पत्नी भारती को गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया "मृतक की पत्नी भारती का उज्जैन के बदमाश राहुल ऊंईके के साथ अवैध संबंध हैं. पति नवीन इनके बीच का कांटा बन रहा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए इस हत्या कराई गई. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जुटी है. जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. "
हत्या के लिए 70 हजार में सौदा
महिला और उसके प्रेमी ने उज्जैन के बदमाश मुकेश कुमावत उसके साथियों को हायर किया और साजिश के तहत हत्या करवाई. जांच में पता चला कि आरोपियों ने पहले नवीन की गतिविधियों पर नजर रखी. वारदात के दौरान आरोपी श्रीराम ने उसके सिर के पीछे सटाकर गोली मारी. गोली लगते ही नवीन घायल होकर गिर पड़ा. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. गोली गर्दन में धंसी थी. पुलिस के अनुसार, हत्या में देशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जिसे बरामद किया गया. हत्या की सुपारी करीब 70 हजार रुपए में दी गई थी.
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नवीन व राहुल के बीच पहले से विवाद
पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है. यह बात भी सामने आ रही है कि नवीन और राहुल के बीच पहले से विवाद चल रहा था. इसी दौरान नवीन की पत्नी से राहुल के अवैध संबंध हो गए. लेकिन नवीन रास्ते में रोड़ा बना हुआ था. इसलिए महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची. मुख्य आरोपी राहुल अभी फरार है.