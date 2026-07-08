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वीडियो में दिख रही डेमू नहीं मालगाड़ी, पश्चिम रेलवे ने कहा इसे राऊ होम सिग्नल पर रोका गया था

पश्चिम रेलवे ने समोसे के लिए ट्रेन रोकने की खबर का फैक्ट चेक कर बताया कि मालगाड़ी राऊ यार्ड में इंजीनियरिंग काम के कारण होम सिग्नल पर रोकी गई थी.

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पश्चिम रेलवे ने किया स्पष्ट वीडियो में दिख रही डेमू नहीं मालगाड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 4:33 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 4:52 PM IST

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इंदौर: समोसे लेने के लिए ट्रेन रोकने वाली एक खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है. पश्चिम रेलवे ने फैक्ट चेक के बाद सोशल मीडिया में किए गए इस दावे को गलत और गुमराह करने वाला बताया है. सोशल मीडिया में चल रही खबर में दावा किया जा रहा था कि इंदौर और महू के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन के ड्राइवर रोज समोसा खाने के लिए एक निर्धारित जगह पर ट्रेन रोक देते हैं लेकिन रेलवे ने इस खबर को भ्रामक बताया है.

वीडियो में दिख रही डेमू नहीं मालगाड़ी

पश्चिम रेलवे के डीआरएम की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक लोको नंबर 27237 और 27600 से खींची जा रही मालगाड़ी (कॉनकोर ग्रीन फील्ड प्राइवेट टर्मिनस) को राऊ यार्ड में तय इंजीनियरिंग काम के कारण पहले ही राऊ होम सिग्नल पर रोका गया था. इसे खाना खरीदने के लिए नहीं रोका गया था और यह डेमू नहीं मालगाड़ी है.

एक्स पर आगे जानकारी दी गई है कि इस ऑपरेशनल स्टॉप के दौरान, असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) को खाना खरीदते हुए देखा गया. अधिकृत स्टॉप के दौरान की गई इस निजी गतिविधि को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि ट्रेन को रिफ्रेशमेंट के लिए रोका गया था, यह पूरी तरह गलत है.

वीडियो को पैसेंजर डेमू से जोड़ा जाना गलत

एक्स पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि वीडियो को गलत तरीके से एक पैसेंजर DEMU ट्रेन से जोड़ा गया है, जबकि यह घटना एक मालगाड़ी से जुड़ी थी. इस तरह की एडिटिंग और गलत जानकारी से बेवजह गलतफहमी फैलती है और लोगों का भरोसा कम होता है.

गुमराह करने वाली खबरें नहीं फैलाने का अनुरोध

पश्चिम रेलवे ने एक्स के माध्यम से लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस प्रकार की गुमराह करने वाली जानकारी पर विश्वास न करें और उसे न फैलाएं. शेयर करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से तथ्यों की जांच जरुरी है.

Last Updated : July 8, 2026 at 4:52 PM IST

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