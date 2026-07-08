वीडियो में दिख रही डेमू नहीं मालगाड़ी, पश्चिम रेलवे ने कहा इसे राऊ होम सिग्नल पर रोका गया था
पश्चिम रेलवे ने समोसे के लिए ट्रेन रोकने की खबर का फैक्ट चेक कर बताया कि मालगाड़ी राऊ यार्ड में इंजीनियरिंग काम के कारण होम सिग्नल पर रोकी गई थी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : July 8, 2026 at 4:52 PM IST
इंदौर: समोसे लेने के लिए ट्रेन रोकने वाली एक खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है. पश्चिम रेलवे ने फैक्ट चेक के बाद सोशल मीडिया में किए गए इस दावे को गलत और गुमराह करने वाला बताया है. सोशल मीडिया में चल रही खबर में दावा किया जा रहा था कि इंदौर और महू के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन के ड्राइवर रोज समोसा खाने के लिए एक निर्धारित जगह पर ट्रेन रोक देते हैं लेकिन रेलवे ने इस खबर को भ्रामक बताया है.
वीडियो में दिख रही डेमू नहीं मालगाड़ी
पश्चिम रेलवे के डीआरएम की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक लोको नंबर 27237 और 27600 से खींची जा रही मालगाड़ी (कॉनकोर ग्रीन फील्ड प्राइवेट टर्मिनस) को राऊ यार्ड में तय इंजीनियरिंग काम के कारण पहले ही राऊ होम सिग्नल पर रोका गया था. इसे खाना खरीदने के लिए नहीं रोका गया था और यह डेमू नहीं मालगाड़ी है.
#WATCH | Indore, Madhya Pradesh | Mukesh Kumar, PRO, Western Railway, Ratlam Division, says, " it is being said a loco pilot stopped the train to buy samosas - this is completely wrong, baseless and has no truth in it. what the loco pilot did was not wrong because the goods train… pic.twitter.com/Nt7Xprmvif— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 8, 2026
एक्स पर आगे जानकारी दी गई है कि इस ऑपरेशनल स्टॉप के दौरान, असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) को खाना खरीदते हुए देखा गया. अधिकृत स्टॉप के दौरान की गई इस निजी गतिविधि को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि ट्रेन को रिफ्रेशमेंट के लिए रोका गया था, यह पूरी तरह गलत है.
वीडियो को पैसेंजर डेमू से जोड़ा जाना गलत
एक्स पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि वीडियो को गलत तरीके से एक पैसेंजर DEMU ट्रेन से जोड़ा गया है, जबकि यह घटना एक मालगाड़ी से जुड़ी थी. इस तरह की एडिटिंग और गलत जानकारी से बेवजह गलतफहमी फैलती है और लोगों का भरोसा कम होता है.
Fact Check— Western Railway (@WesternRly) July 8, 2026
The claim made in this post is false and misleading.
The goods train (Concor Green Field Private Terminus), hauled by Loco Nos. 27237 & 27600, was already halted at RAU Home Signal due to scheduled engineering work in the RAU yard. It was not stopped to purchase food.… pic.twitter.com/5skjxm7mJ2
गुमराह करने वाली खबरें नहीं फैलाने का अनुरोध
पश्चिम रेलवे ने एक्स के माध्यम से लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस प्रकार की गुमराह करने वाली जानकारी पर विश्वास न करें और उसे न फैलाएं. शेयर करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से तथ्यों की जांच जरुरी है.