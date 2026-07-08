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वीडियो में दिख रही डेमू नहीं मालगाड़ी, पश्चिम रेलवे ने कहा इसे राऊ होम सिग्नल पर रोका गया था

पश्चिम रेलवे ने किया स्पष्ट वीडियो में दिख रही डेमू नहीं मालगाड़ी ( ETV Bharat )

इंदौर: समोसे लेने के लिए ट्रेन रोकने वाली एक खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है. पश्चिम रेलवे ने फैक्ट चेक के बाद सोशल मीडिया में किए गए इस दावे को गलत और गुमराह करने वाला बताया है. सोशल मीडिया में चल रही खबर में दावा किया जा रहा था कि इंदौर और महू के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन के ड्राइवर रोज समोसा खाने के लिए एक निर्धारित जगह पर ट्रेन रोक देते हैं लेकिन रेलवे ने इस खबर को भ्रामक बताया है. वीडियो में दिख रही डेमू नहीं मालगाड़ी पश्चिम रेलवे के डीआरएम की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट के मुताबिक लोको नंबर 27237 और 27600 से खींची जा रही मालगाड़ी (कॉनकोर ग्रीन फील्ड प्राइवेट टर्मिनस) को राऊ यार्ड में तय इंजीनियरिंग काम के कारण पहले ही राऊ होम सिग्नल पर रोका गया था. इसे खाना खरीदने के लिए नहीं रोका गया था और यह डेमू नहीं मालगाड़ी है.