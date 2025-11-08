मंदसौर से बाराती बस दौड़ाते आया ड्राइवर, नो एंट्री जोन में घुसा, पुलिस ने थमाया 5000 का चालान
मंदसौर से इंदौर आ रही बारातियों से भरी बस नो एंट्री जोन में घुसी. गूगल मैप के बताए रास्ते से चल रहा था ड्राइवर.
इंदौर: मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त शहर इंदौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है. इंदौर पुलिस लगातार शहर में ट्रैफिक कंट्रोल करने के दिशा में काम कर रही है. इसके लिए कई तरह की योजनाएं भी चलाई गई हैं. हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात रहते हैं और किसी भी प्रकार से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होती है. इसी कड़ी में शुक्रवार की रात मंदसौर से इंदौर आई एक बारात पर चालानी कार्रवाई की गई. बारातियों से भरी बस नो एंट्री जोन में घुस गई थी.
गूगल मैप के बताए रास्ते से आ रहा था ड्राइवर
इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में मंदसौर से बस में बारात आ रही थी. इसी दौरान बस नो एंट्री क्षेत्र में घुस गई. वहां मौजूद ट्रैफिक कर्मियों ने बारातियों से भरी बस को तुरंत रोक लिया. इसके बाद नो एंट्री में प्रवेश करने के कारण पुलिस ने 5 हजार का चालान काट दिया. इस दौरान बस में बैठे बारातियों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया. ड्राइवर ने बताया कि वो पहली बार इंदौर आया है. वह गूगल मैप के बताए रास्ते से आ रहा था. उसको इस नो एंट्री की कोई जानकारी नहीं थी.
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर और बारातियों की किसी भी बात को मानने से इंकार कर दिया. पुलिस ने चालानी कार्रवाई के बाद ड्राइवर को समझाइश भी दी. इंदौर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "बारातियों से भरी बस नो एंट्री जोन में घुस गई थी. इस वजह से उस पर 5 हजार रुपए का चालान किया गया. चालानी कार्रवाई और ड्राइवर को समझाइश के बाद बस को बारात के लिए रवाना कर दिया गया." इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लिखाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.