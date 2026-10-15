इंदौर में वाटर इमरजेंसी, पेयजल से वाहन धोया या फिर बोरिंग का पानी बेचा तो सख्त कार्रवाई
बारिश का मौसम जाते ही इंदौर में जल संकट गहराया. जलस्रोत खाली, भूमि जलस्तर रसातल में, शहर में दौड़ने लगे टैंकर. रिपोर्ट - सिद्धार्थ माछीवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:29 PM IST
इंदौर : 'पग पग रोटी, डग डग नीर' की कहावत वाले मालवा अंचल में बारिश के गुजरते ही जल संकट के भीषण हालत बन गए हैं. औसत से 15 इंच बारिश कम होने के कारण अभी से यहां टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू हो गई है. नगरीय प्रशासन विभाग ने गुरुवार को बैठक लेकर जलसंकट से निपटने की व्यापक रणनीति तैयार की है.
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय साफ कहा है "पीने के पानी से कार धोने पर अब चालानी कार्रवाई की जाएगी. निजी बोरिंग से पानी बेचने वालों के बोरिंग अधिग्रहण किए जाएंगे. लोगों को शॉवर से नहाना बंद करना पड़ेगा और आरओ के पानी की भी बूंद-बूंद बचाने पड़ेगी.
औसत बारिश 38 इंच, हुई सिर्फ 23 इंच
करीब दो दशक बाद मालवा आंचल में अलनीनो के दुष्प्रभाव के चलते इस साल पर्याप्त बारिश नहीं हुई. शहर में जहां 35 से 38 इंच तक औसत बारिश होती थी, वहां इस साल मात्र 23 इंच बारिश हुई है. इन हालातों में शहर के बोरिंग न तो रिचार्ज हो पाए हैं और न ही भूमि जलस्तर में कोई सुधार हो सका. शहर में नगर निगम के 6500 बोरिंग में से 3538 बोरिंग सूख गये. यही स्थिति शहर के तकरीबन 1 लाख निजी बोरिंग की है, जिनके जल स्तर में भी कोई सुधार नहीं हो सका है.
इंदौर के 17 फीसदी इलाकों में बोरिंग से पानी
इंदौर शहर के ऐसे 17% इलाके हैं, जहां नगर निगम द्वारा नर्मदा जल की सप्लाई लाइन नहीं होने के कारण बोरिंग से पानी की आपूर्ति की जाती है. उन इलाकों में अभी से जल संकट गहराने लगा है. शहर के विभिन्न इलाकों से पानी नहीं होने की शिकायतें सामने आने के कारण नगर निगम ने 300 टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई शुरू की है.
इस बीच आने वाले दिनों में शहर के पारंपरिक जलस्रोत यशवंत सागर और बिलावली तलाब के भी सूखने की स्थिति बन रही है, जबकि यशवंत सागर से शहर के पानी की 6 टंकियों में जलापूर्ति की जाती है. इसकी क्षमता 19 फीट है, लेकिन इस बार तालाब पूरी तरह नहीं भर सका. ऐसे में दिसंबर-जनवरी से ही शहर में पानी की किल्लत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
यशवंत सागर और बिलावली तालाब
नगर निगम ने पहली बार इन्हें नर्मदा जल से भरने की प्लानिंग की है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया "करीब 40 करोड़ की योजना शासन को भेजी है, जिस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सहमति दी गई है. नवंबर से अप्रैल के बीच दो बार नर्मदा जल से यशवंत सागर तालाब और बिलावली तालाब को पाइप लाइन से भरा जाएगा. इसके बाद इन तालाबों से लगातार शहर में पानी की सप्लाई होगी."
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इंदौर संभाग के आठों जिलों की समीक्षा
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के अलावा संभाग के 8 जिलों के नगर निगम में जल संकट और जलापूर्ति की समीक्षा की. उन्होंने बताया "पानी की सतत आपूर्ति के लिए तीन तरह की योजना पर कार्य किया जाएगा, जिसमें तत्काल निर्णय मध्यकालीन निर्णय और लॉन्ग टर्म निर्णय के हिसाब से कार्य किया जाएगा. पानी बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास होंगे जिनमें अवेयरनेस प्रोग्राम के अलावा कठोर कार्रवाई भी होगी."