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इंदौर में वाटर इमरजेंसी, पेयजल से वाहन धोया या फिर बोरिंग का पानी बेचा तो सख्त कार्रवाई

इंदौर में अभी से शहर में दौड़ने लगे पानी के टैंकर ( Etv Bharat )

इंदौर : 'पग पग रोटी, डग डग नीर' की कहावत वाले मालवा अंचल में बारिश के गुजरते ही जल संकट के भीषण हालत बन गए हैं. औसत से 15 इंच बारिश कम होने के कारण अभी से यहां टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू हो गई है. नगरीय प्रशासन विभाग ने गुरुवार को बैठक लेकर जलसंकट से निपटने की व्यापक रणनीति तैयार की है.

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय साफ कहा है "पीने के पानी से कार धोने पर अब चालानी कार्रवाई की जाएगी. निजी बोरिंग से पानी बेचने वालों के बोरिंग अधिग्रहण किए जाएंगे. लोगों को शॉवर से नहाना बंद करना पड़ेगा और आरओ के पानी की भी बूंद-बूंद बचाने पड़ेगी.