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कागजों पर दौड़ रहे 600 टैंकर, हकीकत में प्यासा इंदौर, पेयजल संकट पर नगर निगम कठघरे में

इंदौर में पेयजल संकट के बीच पानी की बर्बादी ( ETV BHARAT )

इंदौर : देश का स्वच्छ शहर इंदौर जल संकट से जूझ रहा है. जल संकट से निपटने के लिए नगर निगम गाइडलाइन बना रहा है. शहरवासियों को पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए हिदायतें जारी की जा रही हैं. इस बीच नगर निगम पर कई सालों से उपलब्ध पानी का ही उचित प्रबंधन और वितरण नहीं करने का आरोप लगाकर समाजसेवी व व्हिसल ब्लोअर किशोर कोडवानी ने नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय में धरना दिया.

इंदौर के 22 वार्डों में 600 से ज्यादा टैंकर दौड़ रहे

अलनीनो के कारण इस बार इंदौर में औसत बारिश भी नहीं हुई. शहर के कई इलाकों में जल संकट की स्थिति बन रही है. नगर निगम इंदौर ने लोगों को पानी उपलब्ध करने के लिए नए सिरे से टैंकरों से पानी के वितरण की प्लानिंग की है. फिलहाल करीब 600 से ज्यादा टैंकर से शहर के रेड जोन कहे जाने वाले 22 वार्ड में पानी का वितरण करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इतने टैंकर उपलब्ध ही नहीं हैं. क्योंकि टैंकर के नाम से सिर्फ भुगतान की शिकायतें मिल रही हैं. इंदौर में पेयजल संकट के बीच पानी की बर्बादी समाजसेवी किशोर कोडवानी इंदौर नगर निगम में धरने पर (ETV BHARAT) जल वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल हाल ही में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पश्चिम क्षेत्र में 6.31 करोड़ से नई टंकी बनाने का भूमिपूजन किया. इसके अलावा 22 किलोमीटर क्षेत्र में नए सिरे से पाइपलाइन डालने की तैयारी है. नर्मदा के चौथे चरण में करीब 1200 करोड़ की राशि से पाइपलाइन डाली जा रही है. इस खर्च का बोझ शहर की आम जनता पर पड़ने वाला है. इंदौर में जल संकट को लेकर समाजसेवी और विकास मित्र दृष्टि 2050 के प्रमुख किशोर कोडवानी ने नगर निगम के जल वितरण के मैनेजमेंट की वास्तविकता उजागर की है. समाजसेवी किशोर कोडवानी ने दिखाया आईना