ETV Bharat / state

इंदौर में जलसंकट बढ़ते ही बीजेपी खेमों में आंधी तूफान! विधायकों ने 'भाई' के खिलाफ खोला मोर्चा

मालिनी गौड़ ने कैलाश विजयवर्गीय पर साधा निशाना ( ETV BHARAT )

इंदौर : इंदौर में कम बारिश के कारण अभी से जल संकट छा गया है. अल्पवर्षा से उपजे जलसंकट से निपटने के लिए गुरुवार को एआईसीटीएसएल कार्यालय में बैठक हुई. मीटिंग में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे. लेकिन शहर के नौ में से 5 विधायकों ने बैठक में शामिल होना जरूरी नहीं समझा. आज जब इस मामले में विधायकों की राय जानी गई तो अधिकांश का कहना था कि उनके क्षेत्र में जल संकट और गंदे पानी की समस्या कई सालों से यथावत बनी हुई है, जिसमें बार-बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ. ऐसे में इन औपचारिकता वाली बैठकों में जाने का कोई मतलब नहीं.

विजयवर्गीय की मीटिंग से कई विधायक गायब