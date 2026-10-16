इंदौर में जलसंकट बढ़ते ही बीजेपी खेमों में आंधी तूफान! विधायकों ने 'भाई' के खिलाफ खोला मोर्चा
इंदौर बीजेपी में गुटबाजी चरम पर. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय निशाने पर. शहर के 9 में से अधिकांश विधायक खफा. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:25 PM IST
इंदौर : इंदौर में कम बारिश के कारण अभी से जल संकट छा गया है. अल्पवर्षा से उपजे जलसंकट से निपटने के लिए गुरुवार को एआईसीटीएसएल कार्यालय में बैठक हुई. मीटिंग में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे. लेकिन शहर के नौ में से 5 विधायकों ने बैठक में शामिल होना जरूरी नहीं समझा. आज जब इस मामले में विधायकों की राय जानी गई तो अधिकांश का कहना था कि उनके क्षेत्र में जल संकट और गंदे पानी की समस्या कई सालों से यथावत बनी हुई है, जिसमें बार-बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ. ऐसे में इन औपचारिकता वाली बैठकों में जाने का कोई मतलब नहीं.
विजयवर्गीय की मीटिंग से कई विधायक गायब
गुरुवार को मीटिंग के बाद जब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से आधे विधायकों के शमिल नहीं होने पर सवाल किया गया तो उनका कहना था "त्यौहार चल रहे हैं. हो सकता है जो विधायक बैठक में नहीं आए उनके यहां पानी की समस्या नहीं हो. विधायक क्यों नहीं आए, इस बारे में उन्हीं से पूछो, मैं क्या बताऊं." कैलाश विजयवर्गीय का बयान के चर्चा में आने के बाद शुक्रवार को भाजपा विधायक मालिनी गौड़ ने पलटवार करते हुए कहा "विधायकों के जब काम ही नहीं होते तो बैठक में जाने का क्या मतलब?
नगर निगम के कामकाज पर भी नाराज
बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ का कहना है "उनके विधानसभा क्षेत्र में नल-जल योजना के तहत पानी की टंकी तो बन गई, लेकिन आज तक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं बिछी. कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है तो कई जगह पानी ही नहीं आ रहा. इसको लेकर वे नगरीय प्रशासन मंत्री, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम अधिकारियों के साथ कई बार बैठक कर चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. उन्होंने नगर निगम के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा जब मेरी ही सुनवाई नहीं होती तो आम जनता की क्या स्थिति होगी."
मुख्यमंत्री के सामने रखेंगी अपनी बात
विधायक मालिनी गौड़ ने गोंदवले धाम की पानी की टंकी का अब तक इस्तेमाल नहीं होने पर नाराजगी जताई. उन्होंने महापौर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा "अधिकारी नहीं सुन रहे. इसका मतलब उनकी कमांड नहीं है. मुख्यमंत्री के सामने उचित मंच पर जल्द ही अपनी बात रखेंगी." कैलाश विजयवर्गीय की मीटिंग में विधायक मालिनी गौड़, मनोज पटेल, विधायक गोलू शक्ला, विधायक उषा ठाकुर, तुलसी सिलावट नहीं पहुंचे थे.
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बैठक में शामिल विधायक भी नाराज
विधायक रमेश मेंदोला ने कहा "उनके क्षेत्र की टंकी आधी भरती है और फिर टैंकर भरने लगते हैं. इसलिए नलों से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है." विधायक मधु वर्मा का कहना है "उनके क्षेत्र में सप्लाई के समय लोग बड़ी मोटर लगाकर पानी खींच लेते हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती." विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा "400 फीट बोरिंग करने पर ढाई सौ फीट तक केवल पाइप और मोटर डालते हैं. यह हर जगह हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही."