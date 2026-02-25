इंदौर में दूषित पानी से 30 से ज्यादा बीमार, स्वास्थ्य मंत्री शुक्ला को नहीं पता भागीरथपुरा का अपडेट
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को नहीं पता भागीरथपुरा का घटनाक्रम, इंदौर में बोले अपडेट होने पर ही बोल पाऊंगा.
इंदौर: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला इंदौर के भागीरथपुरा के नए मामलों की जानकारी नहीं है. उनसे सवाल किया की भागीरथपुरा में फिर दूषित पानी के फिर केस सामने आए हैं. इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, ''यदि भागीरथपुरा में फिर कुछ हुआ है तो पता करके ही बता पाऊंगा.'' दूषित पानी पीने से इंदौर के भागीरथपुरा में कई मौत के बाद हाल ही में फिर यहां अचानक तबीयत बिगड़ने पर 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे. जिन्हें उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. हालांकि सभी की स्थिति सामान्य है.
भागीरथपुरा में फिर बीमार हुए लोग
इधर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, शनिवार को भागीरथपुरा में आयोजित जन्मदिन समारोह में लगभग 60 रिश्तेदार शामिल हुए थे. जिन्होंने रात करीब 11 बजे भोजन किया था. इसके बाद रविवार को लगभग 30 लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या सामने आई. प्रभावित व्यक्तियों का उपचार किया गया तथा एहतियात के तौर पर उन्हें एमवायअस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिलहाल मरीजों की स्थिति सामान्य है और किसी प्रकार की गंभीरता नहीं है.
