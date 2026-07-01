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मुख्यमंत्री को वायरल चिट्ठी, भड़के कैलाश विजयवर्गीय, बोले कहां से आई ये चिट्ठी? मुझे जानकारी नहीं

इंदौर के अखबार द्वारा कथित तौर पर प्रकाशित की गई विजयवर्गीय की चिट्ठी में कई तरह के दावे किए गए हैं. दावा है कि प्रदेश में विकास के नाम पर सारी योजनाएं और राज्य के वित्तीय संसाधन सिर्फ उज्जैन में झोंकने से कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर इंदौर की उपेक्षा और असहयोग का आरोप लगाया है. दावा किया गया कि इस मामले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री को पांच बिंदुओं पर आधारित चिट्ठी लिखी है, जिससे भाजपा खेमे में खलबली मच गई है. हालांकि, इस चिट्ठी के सवाल पर विजयवर्गीय ने साफ इनकार करते हुए मीडिया से कहा, '' कहां से लाते हो ये जानकारी? कौन सा पत्र?, जिस अखबार ने छापी है खबर उसी से पूछिए.''

इंदौर : मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल हम नहीं बल्कि इंदौर में प्रकाशित एक अखबार ने उठाए हैं. अखबार ने दावा किया है कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सब्र का बांध टूट गया है और उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अखबार ने कई प्वाइंटर्स वाले कथित पत्र का जिक्र करते हुए दावा किया है कि इंदौर की उपेक्षा से नाराज विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ आवाज उठाई है. लेकिन विजयवर्गीय ने ऐसे पत्र की बात पर मीडिया के सामने जमकर नाराजगी जाहिर की है.

जब मीडिया कर्मियों ने कैमरे के सामने दोबारा कैलाश विजयवर्गीय से सवाल करते हुए कहा कि एक अखबार ने आपके पत्र की खबर छापी है तो विजयवर्गीय बोले, '' हां, मैंने भी पढ़ा, पता नहीं कहां से ऐसी बातें लिख देते हैं, उन्हीं से पूछिए.'' विजयवर्गीय ने भले ही इस बात पर नाराजगी के साथ पल्ला झाड़ लिया हो पर इस कथित चिट्ठी के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के फैसलों के खिलाफ सवाल उठने की बात कही जा रही हैं.

दिग्विजय सिंह का ट्वीट (Source- Digvijay singh X account)

विजयवर्गीय ने चिट्ठी की बात नकारी, कांग्रेस ने की तारीफ

कैलाश विजयवर्गीय ने भले ही कथित चिट्ठी की बात मीडिया के सामने नकार दी है, पर कांग्रेस ने उनकी तारीफ कर दी है. कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने विजयवर्गीय को धन्यवाद देते हुए कहा, '' राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई, एक दूजे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा, नाकारा जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन और सिर्फ शहर को लूटने आए नौकरशाहों के कारण विकास शून्य हो चुका है. ऐसे विषम दौर में बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जूझ रहे इंदौर के एक आम नागरिक के रूप में, शहर के असहनीय दर्द को बयां करते हुए मंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र साहसी कदम है.''

जो आपके पैर छूता था, वही कर रहा ऐसा व्यवहार : दिग्विजय सिंह

इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अखबार की फोटो के साथ ट्वीट करते हुए कहा, '' माननीय श्री कैलाश विजवर्गीय जी आपका दर्द व पीड़ा मैं समझ रहा हूं. जो श्री मोहन यादव जी आपके चरण छूता था वह अब आपके साथ यह व्यवहार कर रहा है. समय का फेर है, मेरी सहानुभूति आपके साथ है. जय सिया राम.''

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यह लिखा है वायरल चिट्ठी में?



इंदौर के मास्टर प्लान की बात : दावा है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 2 वर्ष पहले मास्टर प्लान भेजा गया लेकिन चर्चा के बाद आज तक इसे जारी नहीं किया गया. पहले भी इसके लिए पत्र लिखा और चर्चा की गई लेकिन सीएम से जवाब नहीं मिला.



मेट्रोपॉलिटन सिटी में इंदौर की उपेक्षा : कथित पत्र में दावा किया गया कि प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होने के बावजूद इंदौर के नाम को पीछे किया गया और मेट्रोपॉलिटन का नाम उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन कर दिया जबकि पूरे रीजन में इंदौर का हिस्सा 59 प्रतिशत है और उज्जैन का सिर्फ 7 प्रतिशत.



इंदौर में SGSITS की उपेक्षा : कथित पत्र के मुताबिक, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तीन भागों में बांटने का प्रस्ताव भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में किया गया जबकि इंदौर में 1952 से स्थापित एसजीएसआईटीएस की उपेक्षा की गई, इंदौर में 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं फिर भी यह मौका उज्जैन को दिया गया.

पीथमपुर छोड़ उज्जैन पर पूरा ध्यान : वायरल पत्र में आगे कहा गया, इंदौर में 650 से ज्यादा एमएसएमई और 176 से ज्यादा बड़े कारखाने हैं, इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग लैब और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सेंटर को लंबित रखा गया है उज्जैन के विक्रमपुरी में औद्योगिक सुविधाएं विकसित हो रही हैं लेकिन पीथमपुर को उपेक्षित छोड़ दिया गया है.

इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार की उपेक्षा : विजयवर्गीय की कथित वायरल चिट्ठी में इंदौर एयरपोर्ट को विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप भी लगाया गया है. इसके अलावा सिंहस्थ के कार्यों में इंदौर की अनदेखी करने का जिक्र किया गया है. इसके अलावा जल संकट के दौरान भी इंदौर शहर को कोई राहत नहीं दिए जाने पर भी असंतोष जताया है.

पहले भी विरोध जता चुके हैं विजयवर्गीय

इंदौर में लगातार अपनी उपेक्षा और विकास कार्यों में इंदौर को प्राथमिकता नहीं मिलने पर विजयवर्गीय ने पहले भी विरोध जताया है. उन्होंने पूर्व में राज्य की कैबिनेट बैठकों में भी जाना छोड़ दिया था, उसके बाद वह किसी तरह बैठकों में मजबूरीवश शामिल हो पा रहे थे, अब उनकी कथित चिट्ठी वायरल होने के बाद बीजेपी के अंदर राजनीति गरमा सकती है.