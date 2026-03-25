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निरंजनपुर गांव में लगता है पानी का बाजार, टैंकर बिकने के भरोसे टिकी है लोगों की रोजी-रोटी

पानी बेचकर पेट भरते हैं इंदौर के निरंजनपुर गांव के लोग. इस इलाके में हर घर नजर आते हैं टैंकर. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

INDORE VILLAGE SELLING WATER
निरंजनपुर गांव में लगता है पानी का बाजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:09 PM IST

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इंदौर: भीषण गर्मी के दिनों में जहां हर किसी की पहली जरूरत पानी है लेकिन इंदौर का निरंजनपुर ऐसा गांव है जहां जरूरत से ज्यादा पानी होने के कारण लोगों ने पानी को ही अपना रोजी-रोटी का धंधा बना लिया. फिलहाल स्थिति यह है कि यहां के लोग पानी बेचकर ही गुजर बसर करते हैं. वहीं हर घर में बोरिंग और ट्यूबवेल के साथ यहां पानी बेचने की दुकानें घर-घर लगी हैं हालांकि अब यहां भी जल संकट गहराने लगा है.

यहां पानी है आजीविका का साधन

इंदौर के वार्ड नंबर 34 में आने वाला निरंजनपुर इंदौर का ऐसा एकमात्र गांव है जहां भूमिगत जल ने घर घर में लोगों को आजीविका का साधन दिया है. करीब 300 घरों वाले इस इलाके में भूजल की स्थिति बीते 10 सालों से यह रही है कि 50-60 फीट बोरिंग खोदने पर ही अथाह पानी निकलता था, लिहाजा लोगों ने अपनी-अपनी बोरिंग से पानी बेचना शुरू कर दिया.

टैंकर बिकने के भरोसे टिकी है लोगों की रोजी-रोटी (ETV Bharat)

इसके बाद अधिकांश घरों के लोगों ने पानी बेचने को ही धंधा बनाते हुए घर-घर में एक-एक 70 से 100 फीट के बजाय ज्यादा से ज्यादा पानी के लालच में 700 से 1000 फीट गहरे हाइड्रेंट और बोरिंग खुदवा लिये और इन बोरिंग से पानी बेचना शुरू कर दिया, फिलहाल यहां के घरों में और कोई समान हो या ना हो लेकिन अधिकांश घरों में बोरिंग और आसपास खड़े पानी के टैंकर जरूर नजर आएंगे. बोरिंग खुदवाने के बाद लोगों ने पानी के टैंकर भी खरीद लिए और पानी बेचने का धंधा शुरू कर दिया.

हर टैंकर का है अलग-अलग रेट

रहवासी प्रीतम सिंह बताते हैं कि "कुछ सालों पहले तक यहां हर एक घर छोड़कर अगले घर में बोरिंग और हाइड्रेंट होता था. जहां से 3 से 4 हजार लीटर का टैंकर 500 से ₹600 में और ट्रक वाला करीब 12000 लीटर का पानी का टैंकर 4 से 5 हजार रुपए में बिकता है. फिलहाल यहां भी पानी की शॉर्टेज है क्योंकि बोरिंग का जलस्तर नीचे गिर गया है. इसलिए गांव के अब जितने लोग पानी बेचने का धंधा करते हैं वह भी आसपास के इलाकों से पानी इकट्ठा करके पानी बेचने का धंधा करते हैं."

WATER SELLING VILLAGE INDORE
हर घर नजर आते हैं टैंकर (ETV Bharat)

'पानी के ज्यादा दोहन से बदल रहे हालात'

जसविंदर सिंह लकी का कहना है कि यहां बीते 7-8 सालों के दौरान ऐसा कोई घर नहीं था, जहां पानी नहीं बिकता हो लेकिन अब यहां भी धीरे-धीरे पानी के हालात बदल रहे हैं. फिलहाल गांव में 40 से 50 ही बोरिंग बचे हुए हैं, जिनसे पानी आ रहा है. यही हालत हाइड्रेंट की है जिनसे पानी भरने में अब 2 से ढाई घंटा लग रहा है. पहले की बात और थी, अब यहां के लोगों को भी पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है. लोन लेकर जो टैंकर खरीदे थे वह बैंकों ने सीज कर लिए.

NIRANJANPUR PEOPLE LIVELIHOOD WATER
पानी बेचकर परिवार का पेट पालते हैं लोग (ETV Bharat)

फिलहाल जिन घरों से पानी की बिक्री होती है वहां जरूर टैंकर नजर आएंगे. वहीं यहां भी जलस्तर गिरने के कारण कई बोरिंग ऐसे हैं जिन्हें या तो नए सिरे से खुदवाए जाना है या फिर उन्हें गहरा कराए जाने की तैयारी है. जिससे कि कई सालों से यहां लग रहा पानी का बाजार गहरे भूजल स्तर के दोहन से ही सही आबाद रह सके.

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