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इंदौर में सजेगा साहित्य, संस्कृति और विचारों का महाकुंभ, शशि थरूर समेत कई साहित्य हस्तियां होंगी शामिल

इंदौर: देवी अहिल्या बाई होलकर की पावन भूमि इंदौर में साहित्य, संस्कृति और विचारों का महाकुंभ सजने जा रहा है. वाणी प्रकाशन द्वारा आयोजित वाणी साहित्य उत्सव 2026 के दौरान तीन दिनों का एक ऐसा साहित्यिक महोत्सव आयोजित होगा. जहां शब्दों की शक्ति, विचारों की विविधता और सृजन की व्यापकता एक साथ देखने को मिलेगी.

इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में 29 से 31 अक्टूबर को आयोजित साहित्य, संस्कृति और विचारों के राष्ट्रीय संगम के दौरान 27 सत्रों में 45 से अधिक प्रतिष्ठित वक्ताओं, पुस्तक लोकार्पण, कविता-कुंभ और मुशायरे के साथ तीन दिनों तक साहित्यिक महोत्सव चलेगा. उत्सव के अंतर्गत साहित्य, कविता, कथा-साहित्य, अनुवाद, कॉपीराइट, एआई के दौर में लेखन, महिलाओं के सृजन, पौराणिक कथाओं के पुनर्पाठ, संविधान और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी.

वाणी प्रकाशन ग्रुप की सीईओ अदिति माहेश्वरी ने बताया "वाणी साहित्य उत्सव भारतीय भाषाओं, विचारों और सांस्कृतिक विविधता को एक साझा मंच पर लाने का एक सार्थक प्रयास है. आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक लेखन व प्रकाशन की दुनिया को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं, तब लेखकीय स्वतंत्रता, कॉपीराइट, अनुवाद और भाषाई विविधता जैसे विषयों पर गंभीर विमर्श पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है.

शशि थरूर से लेकर कई हस्तियां होगी शामिल

अदिति ने आगे बताया कि उद्घाटन सत्र में शिव शेखर शुक्ल, अरुण माहेश्वरी, शीन काफ़ निज़ाम, वाणी त्रिपाठी टिक्कू, उदय प्रकाश और माधव कौशिक सहित अनेक विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे. प्रमुख आकर्षणों में डॉ. शशि थरूर की सहभागिता, विभिन्न पुस्तकों का लोकार्पण, राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक संवाद और कविता कुंभ एवं मुशायरे जैसे आयोजन शामिल हैं. इस साहित्यिक महोत्सव में उदय प्रकाश, शम्भूनाथ, राधावल्लभ त्रिपाठी, माधव कौशिक, सत्य व्यास, रामेश्वर राय, अभय कुमार दुबे, शशि थरूर, अक्षत गुप्ता, विवेक चतुर्वेदी और तरुण भटनागर सहित अनेक प्रतिष्ठित रचनाकार एवं विचारक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

वाणी साहित्य उत्सव (ETV Bharat)

6 से अधिक प्रमुख पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमों के साथ कविता और शायरी के विविध रंग भी उत्सव का हिस्सा होंगे. कविता - कुंभ एवं मुशायरे में ओपन माइक के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलेगा. तीन दिनों तक चलने वाला यह आयोजन स्थापित साहित्यिक हस्तियों के अनुभवों, नए लेखकों की दृष्टि, कविता और कहानी की रचनात्मक ऊर्जा व विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक मंच पर लाएगा.