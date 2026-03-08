ETV Bharat / state

मिलिए शहर की रूफटॉप महिला गार्डनर से, वंदना जोशी ने दर्जनों घरों की छत को बदल दिया खेतों में

इंदौर की वंदना जोशी ने घर की छत पर की बागवानी, खाली समय का किया उपयोग,बाजार नहीं खुद की उगाई सब्जियों का हो रहा इस्तेमाल.

VANDANA JOSHI ROOFTOP GARDENER
वंदना जोशी ने दर्जनों घरों की छत को बदल दिया खेतों में (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
इंदौर: खाली समय में महिलाएं मोबाइल और टीवी में व्यस्त रहने के बजाय अपने-अपने घर की रूफटॉप गार्डनर भी बन सकती हैं. इंदौर में ऐसी ही एक पहल की सूत्रधार हैं वंदना जोशी. जिन्होंने अपने घर की छत को ही अपनी जरूरत के अनुसार सब्जी और फलों की आपूर्ति का सबसे सुलभ जरिया बनाकर अब अपनी ही तरह कई महिलाओं को घर की सब्जी और फलों के लिहाज से आत्मनिर्भर बना दिया है. जो अब रूफटॉप गार्डनिंग की आइकन बन चुकी हैं.

कबड़ी और गंदगी देख रूफटॉफ गार्डनिंग का ख्याल

दरअसल, इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र की बैंक कॉलोनी में रहने वाली वंदना जोशी ने करीब 12 साल पहले अन्य घरों की तरह ही अपने घर की छत पर भी कबाड़ और गंदगी देखी, तो उन्हें ख्याल आया कि बार-बार छत की सफाई करने के बजाय क्यों न खाली पड़ी छत का उपयोग घर-परिवार की जरूरत के लिए किया जाए. यहां सब्जी और फल उगाया जाए? इसके बाद उन्होंने किचन के पुराने डिब्बे और घर के अनुपयोगी डिब्बे-बर्तन पाइप और टायर जैसे कबाड़ के रूप में पड़े रहने वाले समान का उपयोग बागवानी के लिए करना शुरू किया.

वंदना जोशी रूफटॉफ गार्डनर (ETV Bharat)

धीरे-धीरे करके उन्होंने अपने पति मनोज जोशी के सहयोग से पौधे इकट्ठा करना शुरू किया. इसके अलावा शुरुआती दिनों में 15 से 20 गमले में सब्जी के पौधों की उचित देखभाल के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की. तरह-तरह के पौधों के लिए जरूरी खाद के रूप में उन्होंने घर के किचन से निकलने वाली सब्जियों के टुकड़े और छिलके के अलावा चाय पत्ती और पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों के ग्रीन वेस्ट को खाद के रूप में बदलकर सभी गमले और क्यारियों में जैविक खाद के रूप में उपयोग शुरू किया.

नतीजन घर की छत न केवल हरी-भरी और सुंदर हो चुकी है, बल्कि खुद के द्वारा उगाई गई सब्जी और फलों से लदे पेड़ पौधे उनकी मेहनत के फल के रूप में साकार हुए. वहीं घर की उगाई सब्जी का उपयोग अपने किचन में होने लगा, अब जोशी परिवार में कई सालों से घर की उगाई सब्जी का उपयोग हो रहा है.

INDORE ROOFTOP GARDENING
वंदना जोशी का घर (ETV Bharat)

घर का तापमान 5 डिग्री तक कम

इन पौधों को हरा भरा रखने के लिए वंदना जोशी द्वारा सुबह और शाम नियमित पानी देने के कारण गर्मी के दिनों में उनकी छत का जो तापमान 40 डिग्री पार कर जाता था, वह अब 5 डिग्री तक घट गया है. इसके अलावा पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए लगाई गई ग्रीन नेट भी अब घर को हीट फ्री बना रही है. जिसके कारण घर में उपयोग होने वाले एयर कंडीशन और पंखों के चलने पर उपयोग होने वाली बिजली का खर्च भी आधा हो चुका है.

कई बीमारियों से हुआ बचाव

फ्री रहने पर मानसिक अवसाद और व्यायाम नहीं करने पर आजकल हो रही डायबिटीज मोटापे और शारीरिक बीमारियों के नियंत्रण में भी गार्डन में की गई मेहनत कारगर रही, घर के जरूरी कामों के बाद अपने गार्डन की सब्जियों और फलों के साथ तरह-तरह के फूलों के बीच रहने के कारण उन्हें स्वास्थ्य आधारित लाभ भी मिला. वहीं छत पर लगातार आने-जाने के कारण फिजिकल वर्क और गार्डनिंग में मेहनत के कारण अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें व्यायाम और योग जैसे कामों के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ा.

पड़ोस और परिवार की कई छत गार्डन में तब्दील

वंदना जोशी पेशे से गृहणी हैं. उनके दोनों बच्चे अन्य शहरों में जॉब करते हैं, लेकिन खाली बैठने के बजाय उन्होंने अपने संयुक्त परिवार के साथ गार्डनिंग के अपने शौक को हुनर में तब्दील किया. बीते कई सालों में उनके घर जो भी मेहमान व परीक्षित आए, उनका गार्डन देखकर अपने यहां भी ऐसा गार्डन विकसित करने की नसीहत लेकर गए. इसके बाद कई घरों में रूफटॉप गार्डन विकसित हुए.

जहां सब्जी और फल उगने में वंदना जोशी ने पेड़ पौधे देने से लेकर खाद बीज तैयार करने के तमाम प्रयासों में सभी की खुलकर मदद की. जिससे कई घरों में रूफटॉप गार्डन तैयार हो गए. फिलहाल स्थिति यह है कि उनके छत को गार्डन में तब्दील करने की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के लिए अब कई महिलाएं उनके घर पहुंच कर अपने घर को भी फल और सब्जी के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं.

