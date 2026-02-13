ETV Bharat / state

रियल लाइफ वेलेंटाइन! दोनों किडनी फेल, डायलिसिस पर जिंदगी, मुश्किल में मेघा के साथ खड़ा आदित्य

2 साल पहले शादी तय, बंट गए थे कार्ड इंदौर की मेघा पालीवाल और भिलाई के आदित्य साहू की शादी पिछले साल 21 जुलाई 2024 को होना तय हुई थी. शादी की तमाम तैयारियां हो गई थीं और कार्ड भी बंट गए थे. शादी के ठीक पहले जब अचानक मेघा की तबीयत बिगड़ गई तो कई दिनों के लंबे इलाज के बाद पता चला कि, मेघा की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और अब उसे डायलिसिस की जरूरत है. इस खबर से दोनों ही परिवार सदमे में आ गए. वहीं, मेघा के परिवार को लगा कि अब शादी होना मुश्किल है लेकिन इस पल आदित्य ने अपने सच्चे प्रेम की खतिर हर स्थिति में मेघा का साथ देने का फैसला किया.

इंदौर: वेलेंटाइन डे पर प्यार की कसमें तो हर प्रेमी-प्रेमिका खा लेते हैं, लेकिन इनके बीच हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने वाले बहुत कम लोग होते हैं. ऐसी ही जोड़ी है इंदौर की मेघा पालीवाल और आदित्य साहू की. जो 9 साल पुरानी अपनी लव स्टोरी के बाद वेलेंटाइन डे के एक दिन पहले आज सात जन्मों के बंधन में बंध रहे हैं. जिनकी शुक्रवार 13 फरवरी को धूमधाम से भिलाई में शादी हो रही है.

मेघा की दोनों किडनी फेल, बाल भी झड़े

आदित्य ने कहा, ''मैं मेघा का हाथ कभी नहीं छोडूंगा.'' इसके बाद से अब तक मेघा की किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य इलाज की हर सर्जरी के दौरान आदित्य ने मेघा का साथ नहीं छोड़ा. इलाज के दौरान मेघा की शारीरिक स्थिति खराब हो गई और बाल भी झड़ गए. लेकिन इसके बावजूद मेघा के लिए आदित्य का समर्पण और हौसला जरा भी काम नहीं हुआ. अब अहमदाबाद और कोलकाता में लंबे इलाज और कैडेवर प्रक्रिया के बाद मेघा की स्थिति में सुधार हो रहा है. एक बार फिर दोनों की धूमधाम से शादी आज भिलाई में हो रही है. जिसमें दोनों परिवार आदित्य और मेघा के एक दूसरे के प्रति प्रेम और जज्बे के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं.

मेघा की दोनों किडनियां फेल हैं (ETV Bharat)

आदित्य ने नहीं छोड़ा मेघा का साथ

मेघा की आदित्य से मुलाकात 2017 में बड़ोदा के कंपनी में जॉब के दौरान हुई थी. दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई. इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया. इसके बाद से दोनों जिंदगी के हर मुश्किल दौर का सामना करते हुए एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं. आदित्य साहू ने बताया, ''जिसे मैंने जीवनसाथी बनाने का फैसला किया उसे लेकर परिस्थितिय कैसी भी रही लेकिन मैंने अपना निर्णय नहीं बदला. क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है. इसलिए मैं मेघा का हर हाल में साथ दूंगा. क्योंकि प्रेम केवल साथ बिताए खुशहाल पलों का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े रहने का नाम है.''

परिवार के साथ मेघा और आदित्य (ETV Bharat)

फिलहाल डायलिसिस सपोर्ट पर है मेघा

मेघा की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और उसे लेकर परेशानी है कि परिवार में उससे कोई किडनी मैच नहीं हो रही है. बीते दिनों दादी की किडनी मैच हुई थी लेकिन दादी को कई बीमारियां होने के कारण किडनी ट्रांसप्लांट करने से डॉक्टर ने मना कर दिया. इधर, आदित्य का ब्लड ग्रुप अलग होने के कारण आदित्य भी मेघा को किडनी डोनेट नहीं कर सकता.

लिहाजा दोनों परिवारों ने अहमदाबाद और कोलकाता में कैडेवर प्रक्रिया कर रखी है. जिससे कि प्राथमिकता से मेघा को किडनी दान में मिल जाए. फिलहाल वह है डायलिसिस पर है लेकिन पहले से उसकी स्थिति में सुधार है. यही वजह है कि डॉक्टर के परामर्श के बाद अब एक बार फिर दोनों अपने प्रेम को शादी के रिश्ते का नाम देने जा रहे हैं.''