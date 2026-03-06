ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के दुधारू पशु खाएंगे ऑर्गेनिक चारा, 300 मेट्रिक टन का बनेगा यूरिया फ्री कैटल फीड प्लांट

इंदौर: मध्य प्रदेश में दुधारू पशुओं से शुद्ध दूध का उत्पादन लिया जा सके, इसके लिए अब पशुओं को ऑर्गेनिक कैटल फीड खिलाया जाएगा. हाल ही में इंदौर के सांची दुग्ध संघ ने इसके लिए प्रतिदिन 300 मेट्रिक टन ऑर्गेनिक कैटल फीड उत्पादन के प्लांट को तैयार करने का फैसला किया है. जहां से 9 जिलों के दुग्ध उत्पादक किसानों को अपने पशुओं के लिए ऑर्गेनिक कैटल फीड उपलब्ध होगा, जिससे कि उनके पशु ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक दूध दे सकें.

दूध और दूध से तैयार उत्पादों की बढ़ती मांग के चलते पशुओं को अब उन्नत चारा खिलाकर दूध उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में हैं. इसके लिए पहली बार सांची के मांगलिया डिपो में स्थित प्लांट से अब यूरिया फ्री कैटल फीड की आपूर्ति हो रही है. ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि इंदौर दुग्ध संघ के अधीन करीब 60 हजार दूध उत्पादक, पशुपालक अपने पशुओं के लिए उन्नत किस्म का आहार उपलब्ध करवा सकें.

300 मेट्रिक टन क्षमता वाला नया प्लांट होगा तैयार

इंदौर दुग्ध संघ ने पूर्व में मांगलिया डिपो में 150 मेट्रिक टन कैटल फीड तैयार करने का प्लांट लगाया था. फिलहाल इस प्लांट पर अब तक पारंपरिक तरीके से पशु आहार तैयार किया जाता था. लेकिन प्लांट में जो चारा उगाया जाता था, उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर यूरिया का ही उपयोग होता था. यही यूरिया पशुओं के दूध सहित अन्य दूध उत्पाद के माध्यम से उपभोक्ताओं के शरीर में पहुंच जाता है. इंदौर दुग्ध संघ के सीईओ बलवीर शर्मा ने बताया कि "सांची ने अब अपने ग्राहकों को यूरिया की अशुद्धि से बचाने के लिए यह पहल की है. इसके अलावा इंदौर दुग्ध संघ ने 300 मेट्रिक टन क्षमता वाला एक नया प्लांट तैयार करने का फैसला किया है, यहां तैयार होने वाला पशु चारा पूरी तरह यूरिया मुक्त होगा."

गुणवत्ता वाला पशु आहार दूध में बढ़ाता है फैट की मात्रा

दुधारू पशुओं को उच्च गुणवत्ता वाला संतुलित आहार दिया जाता है, जो प्रोटीन, खनिज लवण और ऊर्जा से भरपूर होता है. इस तरह का आहार खिलाने से दुधारू पशुओं की सेहत ठीक रहती है. इस तरह का आहार दूध की मात्रा और दूध में फैट की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है.