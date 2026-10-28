मध्य प्रदेश में बन सकेंगी 100 मंजिला इमारतें, अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में 4 बड़ी थीमों पर मंथन
इंदौर में बुधवार को अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 आयोजित. मोहन यादव ने निवेशकों के साथ की वन-टू-वन बैठक. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:18 PM IST
इंदौर: आधुनिक शहर, बेहतर सुविधाएं, समृद्ध मध्य प्रदेश की अवधारणा को लेकर बुधवार को इंदौर में अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया. जिसमें प्रदेश के शहरी विकास को नई गति देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक कर निवेश और प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की.
'100 मंजिल इमारत बनाने की मिलेगी परमिशन'
अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 की उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास, नई टाउनशिप, इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्वामित्व योजना को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश शहरीकरण के क्षेत्र में रोल मॉडल बनकर उभर रहा है. पर्याप्त चौड़ी सड़क होने पर अब 100 मंजिल तक की इमारत बनाने की अनुमति देने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है. पहले सामान्य तौर पर 30 मीटर की सीमा के आगे अनुमति नहीं दी जाती थी."
मुख्यमंत्री के मुताबिक, "इस फैसले से कृषि भूमि को बचाने और विकास की नई संभावनाएं खोलने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनी के बजाय आधुनिक आवासीय सुविधा से युक्त व्यवस्थित आवासीय बस्तियां विकसित की जाएंगी, जो भविष्य में विकास का मॉडल बनेंगी."
'गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना प्राथमिकता'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "शहरी विकास के साथ गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. नई टाउनशिप में रिन्यूएबल एनर्जी, शुद्ध पानी और आवागमन के बेहतर संसाधनों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी. इकोनॉमिक कॉरिडोर के आधार पर नई टाउनशिप विकसित होंगी. अवैध कॉलोनियों के बजाय व्यवस्थित और नियमित आवासीय बस्तियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें रोजगार के अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी."
मुख्यमंत्री ने कहा, "इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर और ग्वालियर को भी महानगरीय विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा. इंदौर और भोपाल सहित छह-छह जिलों को जोड़कर महानगरीय क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. इन क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा."
अर्बन कॉन्क्लेव में 4 बड़ी थीमों पर मंथन
इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए अर्बन कॉन्क्लेव में 4 बड़ी थीम पर मंथन किया जा रहा है. जिसमें टियर-2 शहरों के विकास के अंतर्गत री डेंसिफिकेशन , टीओडी, टीडीआर, आवास, पुनर्विकास, मास्टर प्लान, विकास गलियारे, रेरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एनओसी में कमी और एफएआर को लेकर चर्चा की जा रही है. इसी प्रकार डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत ABPAS (ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन), ऑनलाइन एनओसी, कॉलोनी एक्ट, जीआईएस आधारित प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर भी नीति निर्धारण होगा.
कॉन्क्लेव में मुख्य रूप स क्लाइमेट फ्रेंडली शहरों के लिए जल पुनः उपयोग, अमृत 2.0, नमो हरित नगर, सिटी फॉरेस्ट, वायु गुणवत्ता, ई-व्हीकल, कचरे से ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीबीजी इकोसिस्टम पर चर्चा की जा रही है, वही नगरीय निकायों के लिए शहरी निवेश और फाइनेंस के अंतर्गत अर्बन चैलेंज फंड, पीपीपी मॉडल, टेंपल बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, नगर पालिका बॉन्ड, बहुपक्षीय बैंकों से फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग के विकल्पों पर भी मंथन किया जा रहा है.
20 से अधिक निवेशक हुए शामिल
अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने द्वीप प्रज्वलित कर किया. कार्यक्रम का शुभारंभ सोलर राउंड टेबल से हुआ. इसमें सौर ऊर्जा क्षेत्र के 20 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया. बैठक में नगरीय निकायों को सौर ऊर्जा से जोड़ने, बिजली व्यय को कम करने तथा नगरीय विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नवाचारी मॉडल पर विचार-विमर्श किया गया.
फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से नगरीय विकास को नई दिशा देने पर जोर दिया गया. अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं, नगरीय निकायों के वित्तीय सशक्तीकरण तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नवाचार आधारित मॉडल अपनाने की आवश्यकता रेखांकित की. उन्होंने फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं, म्युनिसिपल पूल बॉन्ड और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से संबंधित नीतिगत पहलुओं की जानकारी साझा की.
वित्तीय संसाधन जुटाने का नया मॉडल
बैठक में लगभग 200 नगरीय निकायों के लिए बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड की पहल पर भी चर्चा की गई. इस मॉडल के माध्यम से विभिन्न नगरीय निकायों की वित्तीय आवश्यकताओं को एक साथ जोड़कर संसाधन जुटाने की संभावनाओं पर विचार किया गया. इसे नगरीय आधारभूत संरचना के विकास और स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया.
प्रस्तुतीकरण में फ्लोटिंग सोलर और बैटरी ऊर्जा भंडारण को एकीकृत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया. इससे दिन के समय सौर ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करने के साथ शाम के समय बिजली की मांग को पूरा करने में सहायता मिल सकती है.
200 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर परियोजना का प्रस्तुतिकरण
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मंजीत सिंह ने बिरसिंहपुर जलाशय में प्रस्तावित 200 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना के साथ 50 मेगावाट/100 मेगावाट-घंटा क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का प्रस्तुतिकरण दिया. परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1564 करोड़ रुपये बताई गई.
डिजिटल माध्यमों से प्रदर्शित ई-बुक एवं नवाचार
अर्बन कॉन्क्लेव के अंतर्गत आयोजित अर्बन इनोवेशन गैलरी में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं एवं नवाचारों को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया गया. गैलरी में एलईडी स्क्रीन एवं कियोस्क के माध्यम से विभागीय ई-बुक का प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया.
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इस अवसर पर 6डी वीआर तकनीक के माध्यम से मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती के वर्चुअल दर्शन का लाभ लिया. इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर की प्रदर्शित प्रतिकृति का भी अवलोकन किया. गैलरी में डिजिटल तकनीक के माध्यम से विभागीय कार्यों एवं नवाचारों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया.