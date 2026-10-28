ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बन सकेंगी 100 मंजिला इमारतें, अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में 4 बड़ी थीमों पर मंथन

अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव में 4 बड़ी थीमों पर मंथन ( ETV Bharat )

इंदौर: आधुनिक शहर, बेहतर सुविधाएं, समृद्ध मध्य प्रदेश की अवधारणा को लेकर बुधवार को इंदौर में अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया. जिसमें प्रदेश के शहरी विकास को नई गति देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक कर निवेश और प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की.

'100 मंजिल इमारत बनाने की मिलेगी परमिशन' अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 की उपलब्धियां पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में सुनियोजित शहरी विकास, नई टाउनशिप, इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्वामित्व योजना को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश शहरीकरण के क्षेत्र में रोल मॉडल बनकर उभर रहा है. पर्याप्त चौड़ी सड़क होने पर अब 100 मंजिल तक की इमारत बनाने की अनुमति देने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया गया है. पहले सामान्य तौर पर 30 मीटर की सीमा के आगे अनुमति नहीं दी जाती थी."