मध्य प्रदेश में UPSC-PSC की कोचिंग फ्री, नमो कोचिंग सेंटर में तैयार होंगे कलेक्टर और एसपी
इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक ने की निशुल्क कोचिंग की शुरुआत, 208 विद्यार्थी हुए शॉर्टलिस्ट. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 11:15 AM IST
इंदौर: सिविल सेवा में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे गरीब और होनहार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नमो कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है. यहां अभ्यर्थी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कर सकेंगे.
युवाओं को मिलेगी मुफ्त कोचिंग
इंदौर समेत प्रदेश में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल हैं, इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बढ़िया कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ पाते हैं. ऐसी स्थिति में उनका प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी बनने का सपना अधूरा रह जाता है. इसलिए इंदौर में प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से सोमवार को निःशुल्क नमो कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई. यहां एमपीपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी.
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कमजोर बच्चों की गुहार पर उठाया कदम
आकाश विजयवर्गीय ने बताया, "कोचिंग के लिए पहले चरण में 200 विद्यार्थियों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन योजना को अच्छा रिसपॉन्स मिलने के बाद 208 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. शुरुआत में करीब 400 आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से पात्रता के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है. क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए मदद मांगी थी. कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी फीस अधिक होने के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे थे. इसी को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया."
निजी कोचिंग सेंटर के साथ टाइअप
इसके लिए एक निजी कोचिंग सेंटर के साथ टाइअप किया गया है, जो अकादमिक पढ़ाई, शिक्षक और क्लासेस की जिम्मेदारी संभालेगी, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टडी मटेरियल की व्यवस्था कैलाश विजयवर्गीय के माध्यम से की जाएगी. एक विद्यार्थी पर करीब 5 हजार रु के स्टडी मटेरियल का खर्च आएगा. सुभाष नगर विद्यालय परिसर में शुरू की गई कोचिंग सेंटर में प्रतिदिन पांच से सात घंटे कक्षाएं लगेंगी. विद्यार्थियों के लिए डाउट सेशन और नियमित मार्गदर्शन की भी व्यवस्था रहेगी.
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "सभी प्रकार के दानों में शिक्षा दान का विशेष महत्व है. मेरे पिता मिल मजदूर थे, इसलिए हम गरीबी की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं. उस समय मेरे पास कोचिंग क्लास की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे. आज भी ऐसे कई गरीब बच्चे हैं, जिनमें प्रतिभा तो है, लेकिन उसे निखारने के लिए उचित मार्गदर्शन और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. नमो कोचिंग सेंटर के माध्यम से इसी कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि संसाधनों की कमी के कारण वे दूसरों से पीछे हैं. वे स्वाभिमान के साथ पढ़ें और आगे चलकर अच्छे नागरिक बनें."