ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में UPSC-PSC की कोचिंग फ्री, नमो कोचिंग सेंटर में तैयार होंगे कलेक्टर और एसपी

MP में UPSC-PSC की मुफ्त कोचिंग ( ETV Bharat )

इंदौर: सिविल सेवा में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे गरीब और होनहार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश के इंदौर में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नमो कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है. यहां अभ्यर्थी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कर सकेंगे.

युवाओं को मिलेगी मुफ्त कोचिंग इंदौर समेत प्रदेश में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल हैं, इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण बढ़िया कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ पाते हैं. ऐसी स्थिति में उनका प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी बनने का सपना अधूरा रह जाता है. इसलिए इंदौर में प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से सोमवार को निःशुल्क नमो कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई. यहां एमपीपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी.