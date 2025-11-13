'लड़की बनो तो शादी करुंगा', इंदौर के फैशन आइकॉन ट्रांसजेंडर को मिला प्यार में धोखा
फैशन डिजायनर ट्रांसजेंडर को शादी करने का आश्वासन देकर युवक ने बनाए संबंध. 25 लाख रुपए लेकर हुआ चंपत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 10:36 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 10:56 AM IST
इंदौर : शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र से एक ट्रांसजेंडर के साथ अनैतिक कार्य के साथ धोखे का मामला सामने आया है. फैशन और मॉडलिंग का काम करने वाले ट्रांसजेंडर का आरोप है कि शहर के एक युवक ने उससे शादी का वादा किया और इसके बाद अनैतिक कार्य किया. बाद में प्यार में धोखा देते हुए 25 लाख रु लेकर फरार हो गया. ट्रांसजेंडर की शिकायत पर युवक के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.
मॉडल व फैशन डिजाइनर है पीड़ित
विजयनगर थाने में ट्रांसजेंडर ने युवक के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह मॉडल और फैशन डिजाइनर का काम करता है और इसी दौरान उसकी एक कार्यक्रम में युवक से मुलाकात हुई थी. युवक से दोस्ती होने के बाद दोनों इंस्टाग्राम पर चैट करने लगे. इसी दौरान युवक ने ट्रांसजेंडर को कहा कि तुम लड़की बन जाओ तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा.
लड़की बनने के लिए सर्जरी कराने की तैयारी
इस तरह से दोस्ती कर वह पीड़ित के घर पर आने लगा और इसी दौरान उसने ट्रांसजेंडर के साथ अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम दिया. आरोप है कि युवक ने अप्राकृतिक करने के बाद पीड़ित को कहा कि तुम सर्जरी कराकर जल्द लड़की बन जाओ, इसके बाद मुझे तुमसे शादी करने में सामाजिक तौर पर कोई दिक्कत नहीं होगी. युवक की बातों में आकर पीड़ित ने एक डॉक्टर से बातचीत की और लड़की बनने के लिए इलाज भी शुरू कर दिया लेकिन इसी दौरान युवक ने अलग-अलग बात कहते हुए ट्रांसजेंडर से 25 लाख रुपए भी ले लिए. बाद में जब ट्रांसजेंडर ने युवक से शादी की बात कही तो उसने इंकार कर दिया.
यह भी पढ़ें- गर्लफ्रेंड पर कमेंट करने की सजा मौत, हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
आरोपी युवक की जल्द होगी गिरफ्तारी
आरोप है कि इस दौरान युवक ने ट्रांसजेंडर को उसके अन्य दोस्तों से भी संबंध बनाने को लेकर दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है. इस मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, '' पीड़ित ट्रांसजेंडर की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा''