'लड़की बनो तो शादी करुंगा', इंदौर के फैशन आइकॉन ट्रांसजेंडर को मिला प्यार में धोखा

इंदौर : शहर के विजयनगर थाना क्षेत्र से एक ट्रांसजेंडर के साथ अनैतिक कार्य के साथ धोखे का मामला सामने आया है. फैशन और मॉडलिंग का काम करने वाले ट्रांसजेंडर का आरोप है कि शहर के एक युवक ने उससे शादी का वादा किया और इसके बाद अनैतिक कार्य किया. बाद में प्यार में धोखा देते हुए 25 लाख रु लेकर फरार हो गया. ट्रांसजेंडर की शिकायत पर युवक के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. मॉडल व फैशन डिजाइनर है पीड़ित विजयनगर थाने में ट्रांसजेंडर ने युवक के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया है. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह मॉडल और फैशन डिजाइनर का काम करता है और इसी दौरान उसकी एक कार्यक्रम में युवक से मुलाकात हुई थी. युवक से दोस्ती होने के बाद दोनों इंस्टाग्राम पर चैट करने लगे. इसी दौरान युवक ने ट्रांसजेंडर को कहा कि तुम लड़की बन जाओ तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा.