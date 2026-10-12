इंदौर में पार्श्व गायक किशोर द की पुण्यतिथि पर बिना ब्रेक 40 घंटे लगातार गूजेंगे सदाबहार नगमे
मशहूर गायक किशोर कुमार की 13 अक्टूबर को 40वीं पुण्यतिथि है. श्रद्धांजलि देने के लिए किशोर के दीवाने इंदौर में उमड़े. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 6:30 PM IST
इंदौर : इंदौर किशोर कुमार की कर्मस्थली रहा है. यही से उन्होंने अपने गानों की शुरुआत कॉलेज की पढ़ाई के दौरान की थी. इंदौर में बड़ी संख्या में किशोर द के प्रशंसक हैं, जो आज भी तरह-तरह के आयोजनों में किशोर कुमार की यादों को जीवित रखे हैं. यहां उनके नाम से गठित किशोर कुमार क्लब इस साल संगीत सेवा सहारा संस्था के साथ मिलकर अद्भुत आयोजन कर रहा है. किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर 40 घंटे तक सतत गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है.
पूरा इंदौर झूम रहा किशोर द के गानों पर
शुरुआत सोमवार 12 अक्टूबर से शुरू हो गई. कई राज्यों से इंदौर पहुंचे किशोर के दीवाने गायकों ने प्रस्तुति देना शुरू कर दिया है. क्लब के अध्यक्ष दीपक पाठक एवं संरक्षक रेखा रावल ने बताया "इस आयोजन को विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी मे दर्ज किया जायेगा. प्रतिवर्ष इस अवसर पर दिया जाने वाला केकेसी किशोर अवार्ड इस बार शहर के बांसुरी वादक एवं गायक सुनील शर्मा को 13 अक्टूबर को प्रदान किया जाएगा. यह आयोजन प्रत्येक वर्ष किशोर कुमार की पुण्यतिथि के साल के बराबर घंटे तक किया जाता है.
कई शहरों के गायक कलाकार इंदौर पहुंचे
आयोजन में इंदौर के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश के कई शहरों से करीब 50 से भी अधिक कलाकार इंदौर पहुंचे. ये गायक किशोर कुमार को उनके गीतों को गाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. किशोर क्लब के पदाधाकारियों का कहना है "किशोर कुमार ने गायिकी की सीखी नहीं लेकिन वह हर गाना इतने मन से गाते थे कि लोगों के दिल में उतर जाता था. यही गायिकी आज भी किशोर कुमार को अपने समकक्ष गायक कलाकारों से अलग बनाती है."
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किशोर कुमार के गीतों पर होगा गरबा
किशोर कुमार ने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई की हॉस्टल में रहते हुए कैंटीन पर अपनी उधारी को लेकर 5 रुपैया बारह आना वाला गाना गया था. इसी गाने से प्रेरित होकर इंदौर में किशोर कुमार क्लब की सदस्यता शुल्क के लिए प्रतिदिन राशि भी यही निर्धारित की गई है. किशोर की जयंती पर हर साल 4 अगस्त को इंदौर से खंडवा स्थित उनके समाधि स्थल पर कार्यक्रम होता है.
किशोर कुमार के दीवाने बस में लगातार गाने गाते हुए पहुंचते हैं, जहां उन्हें उन्हीं के गाने गाकर श्रद्धांजलि दी जाती है. इस दौरान वहां उन्हें दूध जलेबी का भोग भी लगाया जाता है. 13 अक्टूबर को समापन के समय शाम 6 से 9 बजे तक विशेष गरबा का आयोजन भी रखा गया है, जिसमे किशोर कुमार के गीतों पर गरबा किया जाएगा. संपूर्ण आयोजन का विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा.