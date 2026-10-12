ETV Bharat / state

इंदौर में पार्श्व गायक किशोर द की पुण्यतिथि पर बिना ब्रेक 40 घंटे लगातार गूजेंगे सदाबहार नगमे

बिना ब्रेक 40 घंटे लगातार गूजेंगे किशोर कुमार के सदाबहार नगमे ( ETV BHARAT )

इंदौर : इंदौर किशोर कुमार की कर्मस्थली रहा है. यही से उन्होंने अपने गानों की शुरुआत कॉलेज की पढ़ाई के दौरान की थी. इंदौर में बड़ी संख्या में किशोर द के प्रशंसक हैं, जो आज भी तरह-तरह के आयोजनों में किशोर कुमार की यादों को जीवित रखे हैं. यहां उनके नाम से गठित किशोर कुमार क्लब इस साल संगीत सेवा सहारा संस्था के साथ मिलकर अद्भुत आयोजन कर रहा है. किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर 40 घंटे तक सतत गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है.

पूरा इंदौर झूम रहा किशोर द के गानों पर