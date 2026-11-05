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मेट्रो की टनल में उतरे मंत्री जी, एक दिन में 11 रिंग चढ़ाकर रिकॉर्ड बनाया, ऊपर दौड़ेगा ट्रैफिक

आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो का विस्तार ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो के विस्तार के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम तेजी से चल रहा है. नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार 4 नवंबर को एयरपोर्ट रोड पर मेट्रो की निर्माणाधीन अंडरग्राऊंड टनल का दौरा कर निर्माण कार्य की विस्तार से समीक्षा की. टनल के निर्माणाधीन कार्य की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि, सामान्य स्थितियों में टनल के अंदर डाली जा रही रिंग आठ से लेकर नौ प्रतिदिन चढ़ाई जाती है, लेकिन यहां पर कार्यरत टीम ने एक दिन में 11 रिंग चढ़ाकर रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इन सभी को कार्य समय पर पूर्ण करना है.

20 मीटर गहराई में टनल निर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बताया कि, ''हमारे यहां पर टनल निर्माण के लिए विश्व की सबसे एडवांस उच्च तकनीक की मशीनें लाई गई हैं. टनल निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण पूर्ण होने में दो साल का वक्त लगेगा. अभी तक 90 मीटर की टनल बन चुकी है. 20 मीटर गहराई में टनल बनाई जा रही है.''