ETV Bharat / state

टनल खोदने जमीन में दहाड़ेगी भारी भरकम मशीन, इंदौर में धड़धड़ चलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो

इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई के लिए थाईलैंड से आई मशीन, जमीन के अंदर खुदाई करेगी भारी भरकम मशीन,

INDORE UNDERGROUND METRO
टनल खोदने जमीन में दहाड़ेगी भारी भरकम मशीन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब अंडरग्राउंड मेट्रो चलाने जा रही है. जमीनों के अंदर तैयार होने वाले मेट्रो जैसे मेगा प्रोजेक्ट का कामकाज भारी भरकम टनल बोरिंग मशीन से ही संभव है. इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई के लिए मशीन थाईलैंड से बुलाई गई है. जिसकी आवाज जल्द ही जमीन के अंदर 20 मीटर गहरी खुदाई के साथ सुनाई देगी, अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए टनल तैयार करेगी.

इंदौर में मेट्रो के 17.5 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर के बाद अब मेट्रो की खुदाई जमीन के अंदर होना है. सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि जमीन के 20 मीटर नीचे खुदाई कैसे की जाए. लिहाजा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में लगी एजेंसी ने थाईलैंड सहित अन्य देशों से पार्ट्स बुलाकर इंदौर में टनल बोरिंग मशीन असेंबल करके आगे की खुदाई शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए पहले मशीन इंदौर पहुंची है, जो 1000 टन वजनी और 100 मीटर लंबी है. जिसे मौके पर ही ले जाकर असेंबल किया जाएगा.

अंडरग्राउंड मेट्रो टनल खुदाई (ETV Bharat)

एक साथ करती है तीन काम

टनल बोरिंग मशीन की खास बात यह है कि इसके आगे हिस्से में लगा बड़ा कटर हेड लगातार घूमते हुए जमीन के अंदर मिट्टी और चट्टानों को काटता है. जिससे खुदाई से निकला मालवा कन्वेयर सिस्टम के जरिए पीछे भेजा जाता है. इसी दौरान मशीन सुरंग की कंक्रीट लाइनिंग भी तैयार करती है. जिस पर बाद में सीसी कंस्ट्रक्शन से ऊपरी लेयर तैयार की जाती है. यानी की एक ही मशीन से सुरंग खोदने के अलावा मलवा निकलना और दीवार बनाना टनल बोरिंग मशीन के जरिए आसानी से संभव है.

इंदौर में चार मशीन करेंगी जमीन के अंदर खुदाई

इंदौर में नगर निगम के पास महात्मा गांधी रोड पर अंडरग्राउंड स्टेशन की ओर से कनाडिया क्षेत्र की तरफ जमीन खुदाई का काम होगा. इसके अलावा खजराना की तरफ भी यह मशीन खुदाई का काम करेगी. इसके अलावा इंदौर एयरपोर्ट से मल्हारगंज की तरफ दो अन्य मशीन खुदाई का काम करेंगे. खुदाई के पहले करीब 20 मीटर गहराई तक गड्ढा करने के बाद इन मशीन को शाफ्ट के माध्यम से जमीन में उतारा जाएगा. इसके बाद निर्धारित गहराई में अंडरग्राउंड सुरंग बनाने का काम शुरू होगा.

असेंबल होने में लगेगा एक महीना

मेट्रो रेल कारपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी धीरज शुक्ला ने बताया "टनल बोरिंग मशीन के अधिकांश पुर्जे इंदौर पहुंच चुके हैं. अब तक 14 ट्रेलरों में मशीन के पार्ट्स एयरपोर्ट स्टेशन साइट पर पहुंचाए जा चुके हैं. जबकि तीन ट्रेलरों का आना अभी बाकी है. इनमें टीवीएम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कटर हेड शामिल है. जो चट्टानों और मिट्टी को काटते हुए सुरंग बनाने का काम करता है. मेट्रो प्रशासन के मुताबिक अगस्त के अंत तक मशीनों की असेंबल होने के बाद ट्रायल प्रक्रिया शुरू होगी.

इसके तुरंत बाद सुरंग निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा. हालांकि खुदाई के दौरान रहवासियों के मकानों को कोई क्षति न हो इसलिए पूरी खुदाई की मॉनिटरिंग की तैयारी है. वहीं धार्मिक स्थलों और स्थानीय गतिविधियों को न्यूनतम प्रभावित किए बिना खुदाई के प्रयास शुरू किए जाएंगे. इसके बावजूद यदि काम में देरी हुई तो निर्माण एजेंसियों पर पेनल्टी लगाई जाएगी.

TAGGED:

THAILAND MACHINE DIG IN INDORE
UNDERGROUND METRO TUNNEL DIGGING
INDORE METRO THAILAND MACHINE
INDORE NEWS
INDORE UNDERGROUND METRO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.