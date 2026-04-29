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तेज धूप में स्किन कैंसर का खतरा, इंदौर में अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन अपने चरम स्तर पर

इंदौर में तेज धूप के चलते अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन का आंकड़ा पहुंचा 12, विशेषज्ञों ने जताई कैंसर की संभावना, बचाव की दी सलाह.

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इंदौर में अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन अपने चरम स्तर पर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 2:48 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: देशभर में तापमान हाई है. ज्यादातर राज्यों में पारा 40 और 42 के पार है. भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है. अगर बात की जाए सूर्य की किरणों की तो, वैसे तो यह जीवनदाई मानी जाती हैं, लेकिन भीषण गर्मी में यही किरणें घातक रेडिएशन में तब्दील हो चुकी हैं. जिसके चलते यहां धूप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपने चरम स्तर तक पहुंच गया है. जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ.

इंदौर में अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन ज्यादा

आमतौर पर प्रदेश के अन्य जिलों से ठंडा रहने वाला मालवा अंचल का इंदौर शहर इस सीजन में भीषण गर्मी से जूझ रहा है. यहां अप्रैल माह में अधिकतम तापमान का आंकड़ा 43.2 तक पहुंच गया है. इतना ही नहीं भीषण गर्मी में सूर्य की किरणों से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस तरह आमतौर पर 5-6 रहता है, लेकिन उसका आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है. पर्यावरण विद् और मौसम विज्ञानी डॉक्टर दिलीप बघेला के मुताबिक "इंदौर में अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन इतना ज्यादा कभी नहीं रहा, उन्होंने बताया जांच के दौरान पाया गया कि इंदौर में सुबह 11:00 से लेकर 1:00 तक अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन का स्तर 12 तक पहुंचा है.

विशेषज्ञों की राय (ETV Bharat)

धूप से बचने की सलाह, झुर्री के साथ कैंसर का खतरा

ऐसी स्थिति में धूप में निकलने पर ट्रेनिंग के साथ त्वचा में झुर्री पड़ने के साथ स्किन कैंसर होने की भी आशंका रहती है. उन्होंने बताया इस स्थिति से बचने के लिए सभी को धूप से अपना बचाव करना जरूरी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए भीषण गर्मी में धूप में निकालना सही नहीं है. उन्होंने बताया मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री रहा, इसके लगातार बढ़ने की आशंका है."

लू लगने पर किडनी डैमेज होने का खतरा

इधर स्वास्थ्य विभाग ने तेज धप में लोगों को बाहर नहीं निकलने के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. जिसके तहत हेल्थ विभाग की आईडीएसपी शाखा से जारी गाइडलाइन के मुताबिक लोग अधिक धूप में खासकर दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें और यदि निकलना हो शरीर को हाइड्रेट रखें. उन्होंने कहा धूप के कारण लू लगने पर तेज बुखार हो सकता है और पानी की कमी से किडनी के भी डैमेज होने का खतरा बढ़ गया है.

इंदौर सीएमएचओ डॉ माधव हसानी के मुताबिक "हीट स्ट्रोक से लोगों को बचाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है. उन्होंने कहा लू लगने से शरीर का तापमान 104 डिग्री तक हो जाता है. इन हालातों में मरीज को बर्फ के पानी से नहलाने के साथ तरल पदार्थ दिया जाता है. वहीं किडनी, लिवर की खास निगरानी की जाती है. उन्होंने बताया अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन मुख्य रूप से सूर्य से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है, जो 100 से 400 वेवलेंथ की होती है. यह स्किन को झुलसा देती है. इससे सनबर्न हो जाता है और ज्यादा देर तक धूप में रहने पर डीएनए क्षति के साथ स्किन कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बनती है.

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