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मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट बड़ा चैलेंज, रेलवे ने निकाला हाईटेक सॉल्यूशन

देश के 72 सबसे ज्यादा भीड़ वाले रेलवे स्टेशनों में इंदौर, उज्जैन और सीहोर शामिल. भीड़ प्रबंधन के लिए बनेंगे हाईटेक होल्डिंग एरिया.

India crowded railway stations
मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट बड़ा चैलेंज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 5:59 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 6:24 PM IST

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उज्जैन : धार्मिक आयोजन, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के कारण मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों को अब देश के उन चुनिंदा 72 स्टेशनों में शामिल किया गया है, जहां यात्रियों की भीड़ को हाईटेक तरीके संभालने की तैयारी है. भारतीय रेलवे ने एक साल पहले देशभर के रेलवे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर राइट्स के माध्यम से सर्वे कराया था, इसमें सामान्य दिनों के साथ विशेष पर्वों, धार्मिक आयोजनों और बड़े आयोजनों के दौरान यात्रियों की संख्या देखी गई.

रेलवे ने सर्वे के आधार पर की नई तैयारी

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ऐसे रेलवे स्टेशन चिह्नित किए गए, जहां आने वाले समय में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई व्यवस्थाएं जरूरी हैं. रतलाम रेल मंडल के पीआरओ मुकेश कुमार ने ETV भारत से चर्चा में बताया "रिपोर्ट के बाद उज्जैन, इंदौर और सीहोर रेलवे स्टेशन चुने गए हैं, जहां होल्डिंग एरिया बनाने करने की तैयारी की जा रही है. उज्जैन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है. इंदौर और सीहोर में भी होल्डिंग एरिया बनाये जाने हैं."

India crowded railway stations
उज्जैन रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

क्यों बढ़ती है इन स्टेशनों पर भीड़

उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और धार्मिक आयोजनों के कारण सालभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. शनिवार-रविवार, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, शनि अमावस्या, सोमवती अमावस्या, भूतड़ी अमावस्या, श्रावण-भादौ मास, अधिकमास जैसे मौकों पर यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. सीहोर रेलवे स्टेशन पर कुबरेश्वर धाम में होने वाली कथाओं और धार्मिक आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है.

इंदौर व्यापार, उद्योग, शिक्षा और रोजगार का बड़ा केंद्र होने के साथ-साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित धार्मिक स्थलों की यात्रा का प्रमुख मार्ग है. यही कारण है कि इन स्टेशनों पर भविष्य की जरूरतों को देखते हुए भीड़ प्रबंधन की योजना बनाई जा रही है. साल 2028 के सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए उज्जैन सहित आसपास के रेलवे स्टेशनों पर यात्री दबाव और बढ़ने की संभावना है.

राइट्स ने कैसे किया सर्वे

रतलाम रेल मंडल पीआरओ मुकेश कुमार के अनुसार "रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस (राइट्स) के सर्वे के दौरान यात्रियों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा गया. ड्रोन सर्वे, जिला प्रशासन से समन्वय, भीड़ के आने-जाने के पैटर्न, प्रमुख पर्वों पर यात्रियों की संख्या और ट्रेनों से आने वाले यात्रियों का आकलन किया गया. इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि यात्रियों को कहां परेशानी होती है और आने वाले समय में किस तरह सुविधाएं बढ़ाई जाएं, जिससे कोई दुर्घटना और घटना ना हो."

रेलवे स्टेशनों पर कैसा होगा होल्डिंग एरिया

होल्डिंग एरिया बनने के बाद यात्रियों को ट्रेन के इंतजार के लिए प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगाने की जरूरत कम होगी. इससे स्टेशन पर अव्यवस्था घटेगी और यात्रियों का सफर ज्यादा सुविधाजनक होगा

  • बड़ा वेटिंग एरिया और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था
  • कुर्सियां, बेंच और आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र
  • महिला, पुरुष और दिव्यांग यात्रियों के लिए वॉशरूम
  • ट्रेन डिस्प्ले सिस्टम और डिजिटल सूचना व्यवस्था
  • बेहतर अनाउंसमेंट सिस्टम
  • पीने के पानी की सुविधा
  • फूड काउंटर और कैफेटेरिया
  • मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और वाई-फाई सुविधा
  • CCTV निगरानी और RPF सुरक्षा व्यवस्था
  • बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं
  • पर्वों और भीड़ वाले दिनों में यात्रियों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भेजने की व्यवस्थित योजना
Last Updated : June 19, 2026 at 6:24 PM IST

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