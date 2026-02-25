ETV Bharat / state

एलिवेटेड नहीं ग्राउंडेड बनेगा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, इंदौर-उज्जैन के किसानों के लिए सीएम का फैसला

किसानों के हित में सीएम का फैसला ( MP JANSAMPARK )

भोपाल : उज्जैन में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लेकर किसानों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम ने कहा है कि इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड फोर लेन प्रोजेक्ट किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड नहीं बल्कि ग्राउंडेड यानी जमीनी स्तर पर ही बनाया जाएगा. सीएम ने यह भी कहा कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा. किसानों ने सीएम के सामने रखी मांगें बुधवार को बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर उज्जैन में प्रदर्शन करने पहुंचे थे. इसके बाद कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों के बारे में शासन से चर्चा की जाएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव से किसान बुधवार शाम मिले और उनके प्रतिनिधियों ने सीएम के सामने अपनी मांगे रखीं. सीएम बोले किसान हित सर्वोपरि (MP JANSAMPARK) किसानों के हित में सीएम का फैसला मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान कहा, '' मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा 2935.15 करोड़ रु की लागत से इस फोर लेन का निर्माण किया जाना है. इस परियोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 2 जिलों के 28 ग्रामों को नया स्वरूप और जनसुविधा देने के लिहाज से कार्य किया जाएगा. इंदौर-उज्जैन के मध्य 2 स्थानों पर वेस्टर्न रिंग रोड और उज्जैन बदनावर मार्ग क्रॉसिंग पर वृहद जंक्शन भी बनाया जाएगा.