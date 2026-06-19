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महज 35 मिनट में इंदौर से उज्जैन, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से मालवा को मिलेगी तेज रफ्तार कनेक्टिविटी

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच धार्मिक नगरी उज्जैन और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बीच इंदौर उज्जैन ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण होना है. 20 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर के चंद्रावतीगंज में इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे.

इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद इंदौर-उज्जैन के बीच आवागमन को नई रफ्तार मिलेगी. यह मार्ग सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं होगी बल्कि धार्मिक पर्यटन, उद्योग, व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला नया विकास का गलियारा साबित हो सकता है. महाकाल लोक, ओंकारेश्वर, इंदौर एयरपोर्ट और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह परियोजना मालवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

दो ज्योतिर्लिंगों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

इंदौर उज्जैन ग्रीन कॉरिडोर इसलिए भी बेहद खास होगा क्योंकि इसके जरिए देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन महाकाल मंदिर तक का सफर आसान होगा. इसके साथ ही उज्जैन से जुड़े धार्मिक पर्यटनों को फायदा होगा. इससे सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही और यातायात प्रबंधन को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. खास बात यह भी है ये कॉरिडोर धार, पीतमपुर यहां तक ओंकारेश्वर जाने वाले यात्रियों का मार्ग सुविधाजनक करेगा. यह सिर्फ एक सड़क प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंदौर-उज्जैन धार्मिक, आर्थिक और पर्यटन कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है.

बस 35 मिनट में तय कर सकेंगे इंदौर से उज्जैन का सफर

इंदौर से उज्जैन आवागमन में दूरी तय करने में अभी लगभग 60 मिनट लगता है. इस कॉरिडोर के सुचारू रूप से शुरू होने के बाद यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और सुगम यात्रा होगी. इससे दूरी भी कम होगी और समय भी बचेगी. 60 मिनट का सफर यात्री मात्र 35 मिनट में तय कर सकेंगे. जिससे इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र, एयरपोर्ट और उज्जैन के धार्मिक पर्यटन केंद्रों के बीच बेहतर संपर्क बनेगा.