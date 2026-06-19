महज 35 मिनट में इंदौर से उज्जैन, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से मालवा को मिलेगी तेज रफ्तार कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को इंदौर के चंद्रावतीगंज में परियोजना का करेंगे भूमि पूजन. श्रद्धालुओं और यात्रियों को मिलेगी सुविधा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 9:26 PM IST
उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच धार्मिक नगरी उज्जैन और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के बीच इंदौर उज्जैन ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण होना है. 20 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर के चंद्रावतीगंज में इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे.
इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद इंदौर-उज्जैन के बीच आवागमन को नई रफ्तार मिलेगी. यह मार्ग सिर्फ दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं होगी बल्कि धार्मिक पर्यटन, उद्योग, व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला नया विकास का गलियारा साबित हो सकता है. महाकाल लोक, ओंकारेश्वर, इंदौर एयरपोर्ट और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली यह परियोजना मालवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
दो ज्योतिर्लिंगों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत
इंदौर उज्जैन ग्रीन कॉरिडोर इसलिए भी बेहद खास होगा क्योंकि इसके जरिए देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन महाकाल मंदिर तक का सफर आसान होगा. इसके साथ ही उज्जैन से जुड़े धार्मिक पर्यटनों को फायदा होगा. इससे सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही और यातायात प्रबंधन को बड़ी राहत मिलने की संभावना है. खास बात यह भी है ये कॉरिडोर धार, पीतमपुर यहां तक ओंकारेश्वर जाने वाले यात्रियों का मार्ग सुविधाजनक करेगा. यह सिर्फ एक सड़क प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंदौर-उज्जैन धार्मिक, आर्थिक और पर्यटन कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है.
बस 35 मिनट में तय कर सकेंगे इंदौर से उज्जैन का सफर
इंदौर से उज्जैन आवागमन में दूरी तय करने में अभी लगभग 60 मिनट लगता है. इस कॉरिडोर के सुचारू रूप से शुरू होने के बाद यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और सुगम यात्रा होगी. इससे दूरी भी कम होगी और समय भी बचेगी. 60 मिनट का सफर यात्री मात्र 35 मिनट में तय कर सकेंगे. जिससे इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र, एयरपोर्ट और उज्जैन के धार्मिक पर्यटन केंद्रों के बीच बेहतर संपर्क बनेगा.
आसापस के ग्रामीण क्षेत्रों को होगा फायदा
इंदौर उज्जैन ग्रीन कॉरिडोर लगभग 48 किलोमीटर लंबा होगा जिसके शुरू होते ही इस बीच आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. इसमें मुख्य रूप से चंद्रावती गंज क्षेत्र, सांवेर तहसील के आस-पास के गांव, हातोद तहसील के गांव, सांवेर उज्जैन रोड पर आने वाले गांव, पितृ पर्वत से आगे ग्रामीण पट्टी के गांव सहित 28 गांव शामिल हैं. जिनमें विकास के नए रास्ते खुलेंगे.
क्या है योजना कौन बना रहा?
इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग 48 किलोमीटर रहेगी. नया मार्ग मौजूदा सड़क से अलग होगा. जिसकी निर्माण की लागत करोड़ो में है. इसके बनने के बाद इंदौर उज्जैन का सफर मात्र 30 मिनट में पूरा हो सकेगा. इसे मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC के माध्यम से बनाया जा रहा है. इसे हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है. 24 महीने में इसे बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, उल्लेखनीय है कि मेट्रोपोलिटन कॉन्सेप्ट को हमने जो अमली जामा पहनाया ,है उसके एक नए रोड का भूमि पूजन भी आपके माध्यम से शनिवार को किया जाएगा.