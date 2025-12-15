ETV Bharat / state

9 करोड़ के इंजेक्शन के लिए आगे आए सेलिब्रिटी, बोले-छोटी सी मदद से बच सकती है अनिका की जान

इंदौर की 2 साल की अनिका एसएमए टाइप-2 जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित. सोनू सूद और पलक मुछाल ने लोगों से की मदद की अपील.

celebrity appeal 9 crore injection
9 करोड़ के इंजेक्शन के लिए आगे आए सेलिब्रिटी (ETV Bharat)
Published : December 15, 2025 at 4:44 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 4:49 PM IST

इंदौर: एसएमए टाइप-2 जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित 2 साल की बच्ची की जान अब एक महंगे इंजेक्शन पर टिकी है. उसकी जान तभी बच सकती है जब उसे अमेरिका से आने वाला 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा. माता-पिता इतने सक्षम नहीं हैं कि वह अपने बेटी को यह इंजेक्शन लगवा सकें. माता-पिता की अपील पर इंदौरवासी अलग-अलग संगठनों के द्वारा बच्ची की मदद को लेकर कैंपेन चला रहे हैं. इसी कड़ी में अब इस अभियान से बड़ी सेलिब्रिटी भी जुड़ रहीं हैं. पलक मुछाल, सोनू सूद लगातार लोगों से दान की अपील कर रहे हैं. इस कैंपेन में जल्द ही सलमान खान भी आने वाले दिनों में मदद कर सकते हैं.

अनिका को है एसएमए टाइप टू बीमारी

इंदौर के रहने वाले प्रवीण शर्मा और उनकी पत्नी अपनी 2 साल की बेटी को लेकर चिंता में हैं. उनकी बेटी अनिका को एसएमए टाइप 2 जैसी गंभीर बीमारी है. पिछले एक माह से वह अपनी बेटी की बीमारी को लेकर परेशान हैं. परेशानी का कारण है इस बीमारी में लगने वाला 9 करोड़ का इंजेक्शन. यह इंजेक्शन अमेरिका से ही आता है और इसको लगाने की समय सीमा भी निश्चित है तभी उनकी बेटी की जान बचेगी. माता-पिता मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और वह इसे लगवाने में सक्षम नहीं हैं. अब माता-पिता विभिन्न संगठनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

पलक मुछाल ने लोगों से की मदद की अपील (ETV Bharat)

'कलेक्टर समेत सामाजिक संगठनों से गुहार'

अनिका के पिता प्रवीण शर्मा का कहना है कि "उनकी 2 साल की बेटी अनिका को एसएमए टाइप 2 जैसी गंभीर बीमारी है और वह इतने सक्षम नहीं हैं कि वह उसे 9 करोड़ का इंजेक्शन लगवा सकें. इसके लिए वह लगातार सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि बेटी को समय से इंजेक्शन लग सके." अनिका के माता-पिता का कहना है कि "यदि हर आदमी 10-20 रुपए की भी मदद करे तो उनकी बेटी की जान बच सकती है. इंदौर कलेक्टर से भी मदद की गुहार लगाई है. इंदौर कलेक्टर ने रेड क्रास सोसाइटी के माध्यम से उनकी मदद की है."

Indore Anika 9 CRORE INJECTION
9 करोड़ रुपए के इंजेक्शन से बच सकती है अनिका की जान (ETV Bharat)

सामाजिक संगठन चला रहे कैंपेन

अनिका के माता-पिता लगातार इंदौर शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ ही अलग-अलग तरह से अपनी बच्ची को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. अनिका के माता-पिता की मदद के लिए इंदौर शहर के व्यापारी संगठनों के साथ ही रहवासी संगठन भी आगे आ रहे हैं. लोग अलग-अलग जगह पर लगातार कैंपेन कर बच्ची के लिए लोगों से डोनेशन ले रहे हैं. लोग लगातार मदद कर रहे हैं लाखों रुपए इकठ्ठा भी हो गया है लेकिन 9 करोड़ तक पहुंचने के लिए अभी समय लगेगा.

सेलिब्रिटी भी मदद के लिए आ रहे आगे

अनिका के माता-पिता की गुहार रंग ला रही है. अब इस कैंपेन में बड़ी सेलिब्रिटी भी जुड़ रहीं हैं. जहां सोनू सूद जैसे बड़े सेलिब्रिटी ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर बच्ची अनिका की मदद की गुहार लगाई है तो वहीं इस कड़ी में इंदौर की रहने वाली प्रसिद्ध गायिका पलक मुछाल ने भी एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में उन्होंने बच्ची अनिका को मदद करने की बात करते हुए अन्य लोगों को भी उसकी मदद करने को लेकर आगे आने की बात कही है.

अनिका के कैंपेन का संचालन कर रहे अनीश पांडे ने बताया कि "इंदौर में जन्मे बड़ी सेलिब्रेटियों में शामिल सलमान खान से भी अ संपर्क किया गया है और जल्द ही सलमान खान की टीम ने उन्हें मुंबई मिलने के लिए बुलाया है. आने वाले दिनों में कई और बड़ी सेलिब्रिटी के साथ इंदौर के ही बड़े क्रिकेटर अनिका की जान बचाने को लेकर आगे आ सकते हैं. पलक मुछाल और सोनू सूद के द्वारा तो वीडियो जारी कर मदद करने की गुहार भी लगाई गई है."

क्या होती है एसएमए टाइप 2 बीमारी?

स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) आनुवांशिक विकार है. इसमें स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क स्टेम में पैदा होने वाली तंत्रिका कोशिकाएं विकृत हो जाती हैं. जिससे मांसपेशियों की कमजोरी और क्षय बढ़ती जाती है. SMA टाइप 2 एक आनुवांशिक बीमारी है. यह 6 से 18 उम्र के बच्चों में होती है. इसमें रीढ़ की हड्डी की नसें क्षतिग्रस्त होने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और सिकुड़ने लगती हैं. बच्चों अक्सर बिना सहारे के बैठ नहीं सकते और चलने फिरने में भी मुश्किल होती है. धीरे धीरे सांस लेने और किसी भी चीज को निगलने में परेशानी होने लगती है.

