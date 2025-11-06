ETV Bharat / state

पीथमपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 2 कर्मचारी जिंदा जले, कंकाल मिलने से सनसनी

धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण. घटना के दूसरे दिन फैक्ट्री में मिले 2 नरकंकाल.

PITHAMPUR TWO WORKERS BURN ALIVE
पीथमपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 2 कर्मचारी जिंदा जले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 10:45 PM IST

2 Min Read
इंदौर: मध्य प्रदेश के धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर स्थित शिवम इंडस्ट्रीज में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए. जिनका इलाज इंदौर में चल रहा है. हादसे के दूसरे दिन ऑयल टैंकर के नीचे से दो कंकाल मिले हैं. यहां लगी आग इतनी भीषण थी कि पड़ोस की नुकसान से बचाने के लिए कई फैक्ट्री खाली करानी पड़ी.

फैक्ट्री में आग लगने से 2 की मौत, 2 झुलसे

पीथमपुर के सेक्टर तीन स्थित शिवम इंडस्ट्री में बीती रात भीषण आग लगी थी. आग लगने का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है. आग लगने से पूरे औद्योगिक क्षेत्र में धुंआ फैल गया जैसे काफी दूर तक देखा गया. इस घटना के बाद पीथमपुर नगर पाालिका और इंदौर से फायरब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी. इसके बाद लगातार कई घंंटे तक आग बुझाने के प्रयासों के बाद किसी तरह आग पर काबूू पाया जा सका. इस हादसे में कंपनी का टैंकर चालक और एक अन्य कर्मचारी झुलस गया. जिन्हें उपचार के लिए इंदौर के निजी अस्पताल भेजा गया.

घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज

पीथमपुर थाने का पुलिस बल और नगर पालिका सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. पीथमपुर के एसडीएम राहुल गुप्ता के मुताबिक "कंपनी के ऑइल टैंक में आग लगने के कारण एहतियात के तौर पर आसपास की फैक्ट्री को खाली कराया गया. वहीं औद्योगिक क्षेत्र के आसपास के रास्तों को डायवर्ट किया गया. उन्होंंने बताया घायल टैंकर ड्राइवर और एक अन्य झुलस गए हैं जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

सर्चिंग में मिले 2 कंकाल

पीथमपुर एसडीएम के मुताबिक देर रात आग पर काबू पा लिया गया और सुबह फैक्ट्री के अंदर जांच की गई उस दौरान 2 नरकंकाल बरामद हुए हैं. जानकारी के मुताबिक दोनों कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे और वे बाहर नहीं आ सके. दोनों व्यक्तियों के शवों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. जिनकी शिनाख्त होना बाकी है.

