तूफानी रफ्तार में कार ने मारी एक्टिवा सवार युवकों को टक्कर, 20 फीट हवा में उछले, 1 की मौत 1 गंभीर
इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र की घटना, देर रात चाय पीकर लौट रहे थे दो दोस्त, रास्ते में मिली मौत, घटना का सीसीटीवी आया सामने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:01 AM IST
इंदौर : तुकोगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक की स्थिति गंभीर है. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए एक्टिवा को टक्कर मार दी.
टक्कर लगते ही 20 फीट उछले युवक
कार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगते ही दोनों युवक लगभग 20 फीट तक हवा में उछलकर गिरे, जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. तुकोगंज थाना पुलिस को एमवाय अस्पताल प्रबंधन द्वारा सूचना मिली थी कि दो युवक गंभीर हालत में इलाज के लिए लाए गए हैं. इसके बाद तुकोगंज पुलिस पहुंची और गंभीर रूप से घायल जुबेर के बयान लिए गए. जुबेर ने बताया कि वह उसके दोस्त अनस अब्बासी व दूसरी एक्टिव पर दो दोस्त अफजल और शाद के साथ सरवटे बस स्टैंड पर चाय पीने के लिए आए हुए थे और लौटते वक्त ये घटना हो गई.
रात 2.30 बजे चाय पीकर लौट रहे थे युवक
जुबेर ने बताया, '' रात 2.30 बजे के आसपास चाय पीकर लौटते वक्त तनिष्क शोरूम के सामने पहुंचे तो एक कार ने हमारी एक्टिवा, जिस पर अनस और मैं बैठे हुए थे, उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई, जिसके कारण मेरी एक्टिवा के पीछे बैठे अनस को गंभीर चोट आई, जबकि मुझे पैरों में चोट आई है. इसके बाद हमारे दोनों साथी अफजल और शाद हमें एमवाय अस्पताल लेकर आए जहां अनस की इलाज के दौरान मौत हो गई है.''
सीसीटीवी के आधार पर कार चालक की खोज
इस मामले में तुकोगंज थाना प्रभारी ने बताया, '' पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें घटना कैद हुई है. कार चाल को जल्द खोज लिया जाएगा. टक्कर में अनस नाम के युवक की मौत हो गई है, जबकि जुबेर नाम के युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं. मृतक अनस अब्बासी फोटोग्राफर का काम करता था. जल्द ही कार चालक को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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