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तूफानी रफ्तार में कार ने मारी एक्टिवा सवार युवकों को टक्कर, 20 फीट हवा में उछले, 1 की मौत 1 गंभीर

टक्कर लगते ही 20 फीट हवा में उछले युवक, 1 की मौत 1 गंभीर ( Etv Bharat )