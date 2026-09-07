ज्वाइंट डायरेक्टर की कार पर गिर पड़ा भारी-भरकम पेड़, दबकर अधिकारी की मां की मौत
इंदौर के जेल रोड चौराहे पर हुआ हादसा, चौराहा क्रॉस करते ही कार पर गिरा इमली का भारी भरकम पेड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 6:41 PM IST
इंदौर: इंदौर के जेल रोड चौराहे की सड़क से गुजर रही एक कार पर नीम का एक भारी भरकम पेड़ गिर पड़ा, जिससे कार पेड़ के नीचे दब गई. घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक यह कार संयुक्त कलेक्टर पूर्णिमा सिंगी की थी. जिसमें वह अपनी मां को डॉक्टर को दिखा कर लौट रही थीं.
जेल रोड चौराहे के पास हुआ हादसा
दोपहर करीब तीन बजे जेल रोड की तरफ से उनकी कार जैसे ही चौराहा क्रॉस करके आगे बढ़ी, बाजू में मौजूद इमली का भारी भरकम पेड़ अचानक सड़क की ओर झुकते हुए गिर गया. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. इस दौरान से गुजर रहे कुछ लोगों को भी हल्की चोट लगी लेकिन कार पेड़ के मुख्य तने के नीचे बुरी तरह दब गई.
किसी तरह कार के दरवाजे तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया
पेड़ गिरने से कार में सवार संयुक्त कलेक्टर का परिवार भी दबकर बुरी तरह फंस गया. लोगों ने कार में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया लेकिन पेड़ के काफी भारी होने की वजह वे सफल नहीं हो सके. इसके बाद लोगों ने तत्काल फोन करके नगर निगम की रेस्क्यू टीम को सूचित किया. लेकिन बारिश के चलते रेस्क्यू टीम करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब तक वहां मौजूद लोगों ने घायलों को किसी तरह कार के दरवाजे तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया.
जेसीबी की मदद से संयुक्त कलेक्टर की मां को बाहर निकाला जा सका
घटना की सूचना संभाग आयुक्त कार्यालय में बैठक ले रहे संभाग आयुक्त भास्कर लक्षकार को मिली तो उन्होंने तत्काल मौके पर संयुक्त संचालक रजनीश कसेरा को मौके भेजा. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पेड़ को जेसीबी से उठाने का प्रयास किया लेकिन नगर निगम की टीम इसमें सफल नहीं हो सकी. इसके बाद पेड़ को मुख्य तने को काटने की कार्रवाई की गई. जेसीबी की मदद से कार में दबी संयुक्त कलेक्टर की बुजुर्ग मां को किसी तरह बाहर निकाला जा सका. करीब 1 घंटे तक
कार में दबे रहने की वजह से उनकी मौत हो गई.
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मौके पर मौजूद के संयुक्त संचालक रजनीश कसेरा ने बताया "चिमन बाग चराहे पर इमली का भारी पेड़ गिरने के कारण एक कार दब गई थी जिसमें सवार लोगों को रेस्क्यू कर गोकुलदास हॉस्पिटल भेजा गया है. जहां उनका इलाज किया जा रहा है. कार में सवार लोग संयुक्त संचालक एनवीडीए, पूर्णिमा सिंगी के परिवार से हैं. कार में पांच लोग थे जिन्हें गंभीर स्थिति में कार से निकाल कर अस्पताल भेजा गया है. आखिरी में उनकी मां को निकाला जा सका लेकिन उनकी कैजुअल्टी अथवा गंभीर स्थिति की पुष्टि जांच के बाद डॉक्टर ही कर सकेंगे."