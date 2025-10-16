इंदौर में किन्नर बदसलूकी से आहत, उठाया सामूहिक जानलेवा कदम, दर्जनों किन्नर हॉस्पिटल में भर्ती
इंदौर में किन्नरों ने सामूहिक आत्महत्या का किया प्रयास, 28 गंभीर रूप से घायल. दो लोगों पर लगे एक किन्नर से दुष्कर्म के आरोप
Published : October 16, 2025 at 7:53 AM IST|
Updated : October 16, 2025 at 8:57 AM IST
इंदौर: पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र में किन्नरों के द्वारा सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया गया. एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें किन्नर आत्महत्या का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं. इस पूरे मामले की जानकारी जब किन्नरों के साथियों को लगी तो उन्होंने जमकर हंगामा किया. पुलिस ने इस पूरे मामले में किन्नरों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है. बताया जा रहा है एक किन्नर के साथ दुष्कर्म के आरोप के बाद गुस्साए किन्नरों ने हंगामा किया है.
किन्नरों ने किया सामूहिक आत्महत्या का प्रयास
पूरा मामला इंदौर के पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि, पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र में रहने वाले किन्नर के साथ दो युवकों के द्वारा गलत हरकत की गई थी और वसूल मांगी गई थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने किन्नर की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी. वहीं, जब इस पूरे मामले की जानकारी अन्य किन्नरों को लगी तो उन्होंने सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया. उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस दौरान 28 किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गए.
28 किन्नर गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती
जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पढ़रीनाथ पुलिस को लगी, पुलिस ने सभी 28 किन्नरों को गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. आत्महत्या के प्रयास की खबर के बाद अन्य किन्नरों ने पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र में जमकर हंगामा किया. जब वह अपने साथियों को देखने के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचे तो उस दौरान भी जमकर उन्होंने हंगामा किया. इस मामले की जानकारी जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर किन्नरों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
जोन 4 के एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल ने बताया, पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र में कुछ किन्नरों के द्वारा हंगामा करने की सूचना पुलिस को मिली थी. हम वहां पहुंचे तो देखा कुछ कुन्नरों ने आत्महत्या की कोशिश की थी. उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
यह है मामला
इंदौर की पढ़रीनाथ पुलिस ने एक किन्नर की शिकायत पर दो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म सहित वसूली और मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, ''पढ़री नाथ थाने पर पहुंचे एक किन्नर ने दो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म मारपीट और वसूली से संबंधित प्रकरण दर्ज करवाया था. पीड़ित किन्नर ने आरोप लगाया था, पिछले दिनों जब उनके गुरुओं का विवाद हुआ था तो पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया था. दो युवकों ने किन्नर को इस बात को लेकर धमकाया कि यदि उन्हें रुपए नहीं दिए तो जो प्रकरण तुम्हारे गुरुओं पर दर्ज हुआ है वहीं प्रकरण तुम पर भी दर्ज हो सकता है. साथ ही तुम्हारा पुलिस से मिलकर एनकाउंटर भी करवा सकते हैं.''
इसके बाद किन्नर काफी घबरा गया और उसने उन दोनों युवकों से बात करना बंद कर दी. आरोप है कि, इसी दौरान दोनों युवक किन्नर के एक ठिकाने पर पहुंचे और किन्नर को बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर के एक कमरे में ले गए. वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया. धमकी भी दी गई कि यदि इस बात की शिकायत की तो तुम पर ही झूठा प्रकरण दर्ज करवा दूंगा. दूसरे युवक ने वसूली को लेकर लगातार दबाव और मारपीट की. इस घटना के कारण किन्नर काफी डर गया और इसने इस पूरे मामले की जानकारी अपने अन्य साथी किन्नरों को दी थी.