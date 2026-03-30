नेग में 51 हजार नहीं मिलने पर बिफरे किन्नर, बैंक अधिकारी के घर पर मचाई जमकर तबाही
इंदौर में मुंह मांगा नेग न मिलने पर किन्नरों ने बैंक अधिकारी के घर में की तोड़फोड़, किन्नर गुरु को मांगना पड़ी माफी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : March 30, 2026 at 9:45 AM IST
इंदौर: लसुड़िया थाना क्षेत्र में नेग को लेकर किन्नरों ने बैंक अधिकारी के घर जमकर उत्पात मचाया. मुंह मागी रकम नहीं मिलने पर परिवार से अभद्रता कर घर में घुसकर तोड़फोड़ भी कर दी. किन्नर बच्चा होने के 8 महीने बाद नेग मांगने पहुंचे थे. जब किन्नर बैंक अधिकारी के घर पर पहुंचे तो उनकी मां, पत्नी और छोटा बच्चा मौजूद था. किन्नरों ने परिवार से 51000 रुपए की मांग की. लेकिन बैंक मैनेजर की मां ने उन्हें ₹5100 दिए. इतने कम पैसे देखर किन्नर आगबबूला हो गए और जमकर हंगामा कर दिया. उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ भी कर दी.
बेटे के जन्म के 8 माह बाद नेग लेने पहुंचे किन्नर
पूरा मामला इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के तुलसी नगर का है. लसुड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले आशीष दुबे ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि, ''उनके घर में 8 महीने पहले बच्चे का जन्म हुआ था. किन्नरों को तकरीबन आठ महीने बाद उनके घर में बच्चे होने की जानकारी लगी तो सात किन्नर उनके घर पर नेग मांगने के लिए पहुंचे. इस दौरान घर पर उनकी मां और पत्नी मौजूद थी. जिसके चलते मां ने 5100 किन्नर को बिना मांगे दे दिए गए.
लेकिन किन्नर 51000 के डिमांड करने लगे, जिस पर मां के द्वारा इतने रुपए नहीं होने की बात करते हुए उन्हें घर से बाहर जाने की बात कही. इस बात पर किन्नर बिफर पड़े और उन्होंने घर में जमकर उत्पाद मचाया. साथ ही घर के मंदिर में भी तोड़फोड़ की. जैसे ही आशीष दुबे को पूरे मामले की जानकारी लगी तो वह घर पर पहुंचे और लसुड़िया पुलिस थाने जाकर शिकायत की. इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन किन्नर वहां से फरार हो चुके थे. लसुड़िया थाना प्रभारी ने यह जानकारी किन्नर गुरु को दी.
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इसके बाद किन्नर गुरु मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से माफी मांगी. साथ ही पुलिस के द्वारा किन्नरों को समझाइश भी दी गई है कि वह नेग मांगने के लिए इस तरह से उत्पात नहीं करे, अब अब ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने किन्नरों को दी कार्रवाई की चेतावनी
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''पूरे ही मामले में किन्नर गुरु के द्वारा माफी मांग ली गई है. लेकिन उन्हें समझाइस दे दी गई है कि किसी घर पर भी इस तरह से हंगामा करते हुए नेग मांगा तो सख्त कार्रवाईयां की जाएंगी.'' इंदौर में किन्नर पहले भी कई बार नेग के दौरान विवाद की घटनाओं का अंजाम दिया चुका है. अब देखना होगा कि पुलिस की वार्निंग के बाद किन्नरों के उत्पात में किस तरह से कमी आती है.