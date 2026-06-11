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इंदौर नगर निगम के टैंकर का बीच बाजार ब्रेक फेल, अनियंत्रित होने से चपेट में आए कई वाहन

इंदौर की जवाहर रोड पर टैंकर ने अनियंत्रित होकर कई वाहनों को रौंदा, ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा.

Indore tanker brake fail
इंदौर नगर निगम के टैंकर का बीच बाजार ब्रेक फेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:10 PM IST

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इंदौर: जवाहर मार्ग पर गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी. इंदौर नगर निगम का टैंकर अनियंत्रित होकर कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में 3 लोग घायल हो गए, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अचानक हुई इस घटना से भगदड़ मच गई. घटना की सूचना मिलते ही सेंट्रल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया.

अनियंत्रित टैंकर का ब्रेक फेल, कई वाहनों को रौंदा

मामला इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का है, सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद जवाहर मार्ग पर अचानक इंदौर नगर निगम के एक पानी टैंकर का ब्रेक फेल हो गया. चालक ने बड़ी सूझबूझ से अनियंत्रित टैंकर को फुटपाथ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कई वाहन चालक उसकी चपेट में आ गए. जिससे मौके पर भगदड़ मच गई. इस दौरान कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए लेकिन बड़ा हादसा टल गया.

इंदौर नगर निगम के टैंकर का भीड़भाड़ में अचानक ब्रेक हुआ फेल (ETV Bharat)

वाहन छोड़कर चालक फरार

फिलहाल पूरे ही घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि फुटपाथ पर मौजूद तकरीबन 3 वाहन चालकों को गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वाहन चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. इससे नाराज कई लोगों ने टैंकर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया. वहां मौजूद एक वाहन चालक ने टैंकर के कांच फोड़ दिए.

MP ROAD ACCIDENT
टैंकर ने अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को रौंदा (ETV Bharat)

सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, "पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर टैंकर को जब्त कर जांच पड़ताल में जुट गई है. प्रारंभिक तौर पर करीब 3 वाहन चालकों को चोट लगने की सूचना मिली है. टैंकर का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है."

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