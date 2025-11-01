ETV Bharat / state

ट्रैफिक पुलिस ही नहीं जनता भी संभालती है यातायात व्यवस्था, आप भी बन सकते हैं ट्रैफिक प्रहरी

इंदौर के आनंद जोगी पेशे से ट्रांसपोर्टर हैं लेकिन अपने कामकाज के साथ जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता है तो वह शहर के सबसे व्यस्ततम 30 चौराहों में से किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक संभालने के लिए पहुंच जाते हैं. आज उनके बच्चे का जन्मदिन है, इसलिए वह शहर के ट्रैफिक सुधार के अपने जज्बे के कारण पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक संभालने के लिए पहुंचे. वह करण कपूर के साथ ट्रैफिक सुधारने के लिए मैदान में उतरे हैं जो खुद विगत दिनों पहले अपने यहां बेटी होने की खुशी में दिनभर ट्रैफिक संभाल चुके हैं.

इंदौर: देश के उन चुनिंदा शहरों में इंदौर शुमार है जहां सबसे ज्यादा भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम की परेशानी है. इस समस्या से रोज जूझने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो शहर की परेशानी को अपनी समस्या मानकर अब ट्रैफिक सुधार के लिए मैदान संभाल रहे हैं. इन लोगों में 15 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं जो ट्रैफिक सुधार के जज्बे की बदौलत अब ट्रैफिक प्रहरी के रूप में सड़कों पर ट्रैफिक संभालते नजर आते हैं.

इंदौर में ट्रैफिक सुधार के लिए 15 साल के स्कूली बच्चों से लेकर 70 साल के सीनियर सिटीजन लोगों की बड़ी संख्या है. ये लोग ट्रैफिक प्रहरी बनकर अपने खाली समय में किसी ने किसी चौराहे पर ट्रैफिक संभालते नजर आते हैं. शहर में हाल ही में शुरू किए गए ट्रैफिक प्रहरी अभियान को इसलिए भी गति मिली है क्योंकि अब हर किसी को ट्रैफिक प्रहरी बनने के साथ ट्रैफिक सुधारने की जिम्मेदारी अब ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन कर दी है.

ट्रैफिक प्रहरी बनने के लिए ऑनलाइन सुविधा

ट्रैफिक प्रहरी बनने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. लिहाजा शहर के पुलिस थानों पर एक बारकोड के स्कैन करते ही अब ट्रैफिक प्रहरी बनने का अवसर किसी को भी मिल सकता है. यही वजह है कि शहर में अपनी तरह के इस अभियान से अब सैकड़ों लोग जुड़कर ट्रैफिक पुलिस की मदद के साथ शहर का ट्रैफिक सुधारने के लिए चौराहों और सड़कों पर नजर आ रहे हैं.

ऐसे बन सकते हैं कुछ घंटे के लिए ट्रैफिक प्रहरी

इंदौर में ट्रैफिक प्रहरी बनने के लिए शहर के ट्रैफिक थानों के बाहर बारकोड स्कैन करने वाले बोर्ड लगाए गए हैं. मोबाइल से बारकोड स्कैन करते ही एक गूगल फॉर्म जनरेट होता है, जिसमें बेसिक डिटेल भरने के बाद शहर के व्यस्ततम 30 चौराहों पर ड्यूटी संभालने का विकल्प दिया जाता है. जिसमें तारीख, समय और समय की अवधि की जानकारी भरकर अपलोड कर दी जाती है.

इसके बाद ट्रैफिक पुलिस के सेंट्रल सर्वर सिस्टम से संबंधित व्यक्ति के लिए समय और स्थान निर्धारित किया जाता है. इसके बाद संबंधित व्यक्ति जब संबंधित चौराहे पर पहुंचता है तो वहां उसके बारे में ड्यूटी रेड ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को संबंधित प्रहरी की ड्यूटी निर्धारित होने संबंधी जानकारी होती है, जो उसे मौके पर ही 5 मिनट की अवधि में ट्रैफिक के नियम समझा कर उसे जैकेट, व्हिसिल और टोपी उपलब्ध कराता है.

ट्रैफिक प्रहरी का मिलता है प्रमाण पत्र

ट्रैफिक प्रहरी अपने समय और सुविधा के हिसाब से चौराहे पर ट्रैफिक जाम खुलवाने से लेकर लोगों को जेबरा क्रॉसिंग करने और हेलमेट लगाने से लेकर सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं. इस दौरान इनका जज्बा देखते ही बनता है जो इंदौर की ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक बड़ी मदद साबित होता है. इन प्रहरी में से जो सबसे अच्छी ड्यूटी करता है, उसे संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के माध्यम से बाकायदा ट्रैफिक प्रहरी का प्रमाण पत्र और पुलिस कमिश्नर के हाथों प्रशस्ति पत्र भी प्रदान कराया जाता है.

शहर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी चुनौती

मध्य प्रदेश में इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां शहर की जनसंख्या की तुलना में वाहनों की संख्या ज्यादा है. फिलहाल यहां रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 32 लाख से ज्यादा है, जो दिसंबर 2024 के अनुसार है. माना जा रहा है कि अब यह आंकड़ा करीब 35 लाख की संख्या को पार कर गया है. ऐसी स्थिति में शहर की अधिकांश सड़क भारी भरकम ट्रैफिक जाम से जूझ रही हैं. यहां सुबह 9:00 बजे से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक अधिकांश सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है. यही स्थिति फिर शाम होते ही बन जाती है. बमुश्किल रात में 10:00 बजे के बाद सड़कों पर सामान्य ट्रैफिक शुरू हो पाता है.

ट्रैफिक पुलिस भी प्रहरियों के भरोसे

फिलहाल इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए कुल 649 अधिकारी कर्मचारी हैं. इनमें से 221 अफसर और उनकी टीम मैदान में ट्रैफिक संभालने की जगह सिर्फ चालान बनाने का काम करती है. जबकि मैदानी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या 275 है. इनमें से भी अधिकांश अधिकारियों के घर और ऑफिस में तैनात हैं. इसके अलावा हाल ही में 190 सिपाहियों की जो भर्ती हुई है, उन्हें भी फिलहाल ट्रैफिक संभालने का अनुभव नहीं है. ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक प्रहरियों के भरोसे है, जिनकी संख्या शहर में 200 से ज्यादा है जो आमतौर पर भीषण ट्रैफिक वाले चौराहों पर यातायात की व्यवस्था संभालते नजर आते हैं.