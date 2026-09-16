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चालानी कार्रवाई से बचने वाहनों की नंबर प्लेट से न करें छेड़छाड़, इंदौर में कार्रवाई शुरू

इंदौर ट्रैफिक पुलिस के अनुसार वाहन चालकों द्वारा अपनी गाड़ियों को चालानी कार्रवाई से बचाने के लिए नंबर प्लेट को अलग रूप दे दिया जाता है. इससे वाहन चालक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बावजूद चालान से बच जाते हैं. ट्रैफिक थाना प्रभारी जोन क्रमांक 3 अरविंद सिंह दांगी ने बताया "फर्जी प्लेट नंबर लगाकर चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है. इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने और रेड लाइट जंपिंग की स्थिति में वाहन चालक के घर पर ई-चालान आ जाता है. इसके अलावा चालान जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है."

इंदौर : शहर में दौड़ रही मारुति अर्टिगा को रोककर ट्रैफिक पुलिस जांच शुरू की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया. इस वाहन का असली नंबर MP 09 DA 9437 है लेकिन कार में नंबर प्लेट एमपी 41 CB 1937 लगी थी. कार के गायब होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर उज्जैन के सोनू परमार नामक व्यक्ति ने की थी. लेकिन इस कार को सोनकच्छ निवासी दिनेश कुशवाहा चला रहा था, जो इस गाड़ी को ओला-उबेर में चलाने के लिए कमर्शियल नंबर प्लेट लगा लेता था.

इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने अब रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने अथवा दूसरों की जान खतरे में डालने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी के अलावा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है. वाहन चालक अब इस कार्रवाई से बचने का नया तरीका अपना रहे हैं, जिसमें या तो वहां के एक नंबर को गलत कर दिया जाता है या फिर नंबर प्लेट के एक नंबर को छुपा दिया जाता है. जबकि नंबर प्लेट के नंबर छुपाने व मोड़ने पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है.

नंबर की सीरिज से छेड़छाड़ करना गैरकानूनी

नंबर प्लेट के आगे कोई ऐसी चीज रखना जिस नंबर छिपे तो भी यह भी कार्रवाई के दायरे में आएगा. इसके अलावा नंबर प्लेट के सामने गाड़ी की एसेसरीज लगाने पर भी कार्रवाई होगी. नंबर की सीरीज में छेड़छाड़ करना अथवा गलत तरीके से लिखवाना भी चालानी कार्रवाई के दायरे में आएगा. इंदौर में वाहनों के पंजीकरण की जांच के अलावा सभी नंबर प्लेट को एक जैसी दर्शाने के अलावा उन्हें रिकॉर्ड के दायरे में लाने के लिए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी किया गया है.

इंदौर में 4 लाख वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

आरटीओ इंदौर प्रदीप शर्मा ने बताया "इंदौर में लगातार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कार्रवाई की जा रही है. पुराने करीब 4 लाख वाहनों में नंबर प्लेट बदली गई हैं, 71000 नंबर प्लेट को अभी भी बदला जाना बाकी है. इसके लिए जल्द ही अभियान चलेगा. वाहनों में गलत तरीके से नंबर लिखे जाने पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी."