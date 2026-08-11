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जानलेवा है ट्रैफिक का रेड सिग्नल, फेफड़े जल्द छोड़ रहे हैं जिंदगी का साथ

इंदौर के डॉक्टर रवि डोसी बताते हैं, "रेड सिग्नल और चौराहों पर प्रदूषण और प्रदूषण में मौजूद सूक्ष्म धुएं, धूल और घातक गैसों के पार्टिकल की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि इसके प्रतिदिन संपर्क में आने वाले लोग सीओपीडी, कैंसर, अस्थमा और टीबी जैसी घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जो अपने आप में एक अलार्मिंग स्थिति है."

शहरों में बढ़ रही आबादी और सीमित सड़कों पर ट्रैफिक जाम की परेशानी झेलना रोजमर्रा का काम है, लेकिन ट्रैफिक जाम होने के कारण लगातार रेड सिग्नल पर रुकने वालों के लिए मौत का सबब भी बन रही है. शहर के श्वास रोग विशेषज्ञ और ऐसी स्थिति में मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर इस स्थिति से हैरान है.

इंदौर: महानगरों में लगातार बढ़ता ट्रैफिक और लगातार रेड सिग्नल पर रुकने की परेशानी झेलने वाले लोग फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. इंदौर जैसे शहर में अब इस समस्या के कारण प्रतिदिन न केवल बुजुर्ग बल्कि कोई न कोई युवा कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रहा है.

'युवाओं में लंग्स कैंसर की शिकायत ज्यादा'

डॉक्टर रवि डोसी ने बताया, "शहर में फेफड़ों की बीमारी का शिकार इसलिए भी लोग ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि इंदौर जैसे शहर में बड़ी संख्या में लोगों को कोविड हुआ था. इसलिए उन्हें ऐसी स्थिति ज्यादा अपना शिकार बना रही है. उनके पास पहले फेफड़ों के कैंसर का महीने में बामुश्किल एक मरीज डायग्नोज होता था लेकिन अब प्रतिदिन एक मरीज ऐसा पाया जा रहा है. ऐसे मरीजों में भी न केवल अधिक उम्र के लोग बल्कि युवा भी तेजी से लंग कैंसर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं."

ऐसे लोगों को होता है ज्यादा खतरा

डॉक्टर रवि डोसी के मुताबिक, "घटक प्रदूषण के अलावा तंबाकू खाने वाले लोग और अनिद्रा का शिकार ऐसे लोग जो देर रात तक मोबाइल चलाते हैं या जिनका नींद का सिस्टम बिगड़ा हुआ है वह फेफड़ों की बीमारी का शिकार आसानी से हो रहे हैं. इसके अलावा जो लोग लगातार भारी प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं और प्रदूषण से अपना बचाव नहीं करते, वह भी अस्थमा और सीओपीडी का शिकार हो रहे हैं."

इंदौर में ट्रैफिक जाम से बढ़ रहीं श्वास संबंधी बीमारियां (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "इस परेशानी से बचाव के लिए मास्क लगाना एक बेहतर उपाय है. इसके अलावा ट्रैफिक के संपर्क में आने के बाद साफ पानी से मुंह धोना जरूरी माना जाता है साथ ही ज्यादा ट्रैफिक में रहने से बचना चाहिए."

डायबिटीज और मोटापा बड़ी समस्या

भारत जैसे विकासशील देश में अब डायबिटीज और मोटापा बड़ी समस्या है. ऐसी स्थिति में मोटे लोगों के फेफड़ों को अपेक्षाकृत ज्यादा काम करना होता है क्योंकि फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन का फ्लो, रक्त के साथ हर कोशिका तक रहता है, जिससे फेफड़ों को ज्यादा मेहनत करनी होती है. ऐसी स्थिति में वे जल्द ही अपनी क्षमता खो देते हैं, इसलिए फेफड़ों की बीमारी से बचने के लिए मोटापे पर नियंत्रण भी जरूरी है.

इंदौर में ट्रैफिक जाम विकराल समस्या

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में वाहनों की संख्या यहां की आबादी से भी अधिक है, जो 2026 में 35 लाख पार कर गई है. इसके अलावा शहर की सड़कों का प्लानिंग विहीन चौड़ीकरण, लगातार निर्माण कार्य और अवैध पार्किंग के अलावा मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों के दबाव के कारण अधिकांश समय सभी सड़कों पर अब ट्रैफिक जाम हो रहा है. जिसका अप्रत्यक्ष रूप से खामियाजा लंग्स की बीमारियों के रूप में शहर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है.

650 अधिकारी कर्मचारियों के भरोसे शहर का ट्रैफिक

इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए शहर में करीब 649 अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं. इनमें 221 ऑफिसर अपने ट्रैफिक जवानों के साथ चालान बनाने के काम में जुटे हैं जबकि मैदानी ट्रैफिक संभालने के लिए पुलिस कर्मियों की संख्या 275 है. इनमें से भी अधिकांश लोग अलग-अलग ऑफिस और अधिकारियों के साथ ड्यूटी कर रहे हैं.

यही वजह है कि शहर के सबसे व्यस्ततम माने जाने वाले 30 चौराहों पर भी भीषण जाम के समय या तो इक्का-दुक्का पुलिस जवान ही तैनात रहते हैं या फिर किसी के भी चौराहे पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण लोग एक-एक चौराहों पर कई कई घंटे तक ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते हैं.