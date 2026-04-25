दिल्ली पुलिस ज्वाइनिंग से पहले इंदौर के सिपाही ने दी जान, नई नौकरी की खुशियां मातम में बदली
इंदौर में ट्रैफिक पुलिस में तैनात सिपाही ने अपने फ्लैट पर खौफनाक कदम उठाया. उनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया था.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 5:53 PM IST
इंदौर : शहर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पुलिसकर्मी ने अपने फ्लैट में मौत को गले लगा लिया. वह इंदौर ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ थे. हाल ही में उनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया था. वह बहुत जल्द नई नौकरी ज्वाइन करने दिल्ली जाने वाले थे. इंदौर पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर जान देने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं. पुलिस ने आरक्षक के दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं.
साल 2018 से इंदौर पुलिस में तैनात
मल्हारगंज थाना क्षेत्र के चौथी पलटन में सरकारी आवास के फ्लैट में रहने वाले ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक अरविंद तोमर द्वारा इस तरह का कदम उठाने से हर कोई सन्न है. वह मूल रूप से उत्तरप्रदेश के बागपत का रहने वाले थे. साल 2018 से वह इंदौर ट्रैफिक पुलिस में सेवाएं दे रहे थे. अरविंद इंदौर ट्रैफिक डीएसपी के कार्यालय पर रीडर के पद पर काम कर रहे थे. अरविंद का दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया था और जल्द ही वह दिल्ली भी जाने वाले थे.
साथी आरक्षक ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा
अरविंद तोमर शुक्रवार देर रात अपने फ्लैट में आए और सो गए. सुबह जब उनका मित्र ड्यूटी पर जाने के लिए उसे लेने के लिए फ्लैट पर आया. उसने दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद काफी देर तक उसने दरवाजा खटखटाया. नहीं खुलने पर उसने दरवाजा तोड़ दिया, जब अंदर जाकर देखा तो अरविंद मृत अवस्था में पड़े हुए थे. इसकी सूचना मल्हारगंज पुलिस को दी गई.
- नीमच पुलिस कंट्रोल रूम में हेड कांस्टेबल ने जान दी, RI पर आरोपों की झड़ी
- कार में खून से लथपथ पुजारी का शव मिला, पास में ही पिस्टल जब्त, सिर में मारी गोली
काफी खुश थे, फिर जान क्यों दी?
अरविंद ने जान क्यों दी, फिलहाल ये पहले बना हुआ है. क्योंकि दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद अरविंद काफी खुश थे. पुलिस अब उनके परिजनों के साथ ही उनके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर रही है. एडिशनल डीसीपी सुमित केरकेट्टा ने बताया "पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है. दोनों मोबाइल की कॉल डिटेल भी चेक की जा रही है."