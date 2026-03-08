ETV Bharat / state

इंदौर की गेर में रंगों से सराबोर हुए 2 लाख से अधिक लोग, 40 मिनट में फिर चमका राजवाड़ा

रंग पंचमी पर इंदौर की गेर में पहुंचे 2 लाख से अधिक लोग, रंगों से सराबोर लोगों ने रंग-गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी बधाई.

INDORE RANG PANCHAMI GER
इंदौर में रंग पंचमी पर निकली गेर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 8, 2026 at 9:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: रंग पंचमी के अवसर पर परंपरागत गेर निकाली जाती है. इस साल करीब 5 गेर निकली, जो अलग-अलग जगहों से इंदौर के राजवाड़ा पर पहुंची. ये सभी गेर राजवाड़े पर एक के बाद एक पहुंची. इस दौरान यहां करीब 2 लाख से अधिक लोगों का जमावड़ा देखा गया. सभी ने एक-दूसरे को रंग लगाकर रंगपंचमी की बधाई दी. वहीं, 2 लाख से अधिक लोगों के राजवाड़ा पर पहुंचने के कारण काफी रंग और कचरा मौके पर फैल गया, जिसे इंदौर नगर निगम ने मात्र 40 मिनट में साफ कर दिया.

गेर का आनंद लेने पहुंचे 2 लाख से ज्यादा लोग

इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर में इंदौर के साथ ही आसपास और देशभर के लोग शामिल होने के लिए पहुंचे. इंदौर के टोरी कॉर्नर से एक के बाद एक गेरों की शुरुआत हुई और करीब 2 बजे तक 5 गेर इंदौर के राजवाड़ा पर पहुंच चुकी थीं. इस आयोजन के मौके पर इंदौर के राजबाड़ा पर 2 लाख से अधिक की पब्लिक जुट गई, जिन्होंने जमकर रंग और गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को रंग पंचमी की बधाई दी.

गेर में रंगों से सराबोर हुए 2 लाख से अधिक लोग (ETV Bharat)

ड्रोन, सीसीटीवी सहित 2 हजार पुलिस बल तैनात

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि "रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर के दौरान किसी तरह का कोई हादसा न हो जाए, इसके चलते पुलिस के द्वारा ड्रोन और सीसीटीवी के साथ ही 2 हजार से अधिक पुलिस बल तैनात रहा. वहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला स्कॉर्ट के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही थी."

रंग पंचमी पर रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी बधाई (ETV Bharat)

इसके साथ ही अस्थाई जेल भी इस बार पुलिस के द्वारा बनाई गई थी. इसका असर यह रहा कि कई बार गेर में जो चप्पल और जूते हुड़दंग करने वालों के द्वारा उड़ाए जाते थे. वह सीसीटीवी और ड्रोन की निगरानी के चलते नहीं उड़ाए गए और शांति के साथ गेरों का समापन हो गया.

INDORE RANG PANCHAMI 2026
गेर के अवसर पर इंदौर में 2 हजार पुलिस बल रहा तैनात (ETV Bharat)

इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस की थी सुविधा उपलब्ध

इंदौर पुलिस के द्वारा गेर के दौरान यदि किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है, तो तत्काल उसे एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध हो जाए, इस तरह की व्यवस्था भी की गई थी. इसी दौरान एक युवती जो की गेर देखने के लिए बाहर से आई थी अचानक से वह बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे तत्काल पुलिस के द्वारा एंबुलेंस के माध्यम से इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया.

गेर समापन के 40 मिनट में कर दी सफाई

गेर का समापन तकरीबन 2 बजे के आसपास हुआ. जिसके बाद इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाल लिया. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि "करीब 400 से अधिक निगम कर्मचारियों ने सफाई की मशीनों के साथ इंदौर के टोरी कॉर्नर से राजवाड़ा तक का मार्ग मात्र 40 मिनट में साफ कर दिया." इस दौरान निगम कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए महापौर भी राजवाड़ा पर पहुंचे और उन्होंने भी अपने हाथों में वाइपर लेकर इंदौर के राजवाड़े पर सफाई की.

TAGGED:

RANG PANCHAMI GER CELEBRATION
INDORE TRADITIONAL GER PROCESSION
INDORE RANGPANCHAMI 2026
INDORE NEWS
INDORE RANG PANCHAMI GER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.