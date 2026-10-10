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15 तारीख को दुकानों से गायब होंगे QR कोड, व्यापारियों ने दे दी बड़ी चेतावनी

इंदौर में व्यापारिक संगठनों का MDR चार्ज के खिलाफ विरोध ( (X/UPI_NPCI) )

इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में व्यापारियों ने यूपीआई पर अतिरिक्त शुल्क के फैसले का खुला विरोध शुरू कर दिया है. अहिल्या चेम्बर्स के 125 व्यापारिक संगठनों ने सामूहिक रूप से बड़ा फैसला लिया है. व्यापारी संगठनों ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस दिन से एमडीआर पर सरचार्ज लागू किया जाएगा, उसी दिन से बाजार से क्यूआर कोड हटा लिए जाएंगे और केवल कैश में काम होगा.

दुकान से क्यूआर कोड हटाने का फैसला हाल ही में केंद्र सरकार ने 2000 से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है, इसके विरोध में देशभर के व्यापारी लामबंद हैं. इधर इंदौर में करीब 125 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि संगठन अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यापारियों ने भविष्य में नगद व्यापार के ही संकेत दिए हैं, संगठन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने शुक्रवार को सभी व्यापारियों के साथ बैठक के बाद तय किया है कि व्यापारियों पर एमडीआर शुल्क लागू हुआ तो इसके विरोध में दुकानों से क्यूआर कोड हटा लिए जाएंगे.