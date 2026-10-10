15 तारीख को दुकानों से गायब होंगे QR कोड, व्यापारियों ने दे दी बड़ी चेतावनी
देशभर में 15 अक्टूबर से UPI पर MDR का झटका, इंदौर में 125 व्यापारिक संगठनों की चेतावनी, व्यापारिक लागत बढ़ाने वाला फैसला स्वीकार नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 12:18 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में व्यापारियों ने यूपीआई पर अतिरिक्त शुल्क के फैसले का खुला विरोध शुरू कर दिया है. अहिल्या चेम्बर्स के 125 व्यापारिक संगठनों ने सामूहिक रूप से बड़ा फैसला लिया है. व्यापारी संगठनों ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस दिन से एमडीआर पर सरचार्ज लागू किया जाएगा, उसी दिन से बाजार से क्यूआर कोड हटा लिए जाएंगे और केवल कैश में काम होगा.
दुकान से क्यूआर कोड हटाने का फैसला
हाल ही में केंद्र सरकार ने 2000 से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है, इसके विरोध में देशभर के व्यापारी लामबंद हैं. इधर इंदौर में करीब 125 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि संगठन अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यापारियों ने भविष्य में नगद व्यापार के ही संकेत दिए हैं, संगठन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने शुक्रवार को सभी व्यापारियों के साथ बैठक के बाद तय किया है कि व्यापारियों पर एमडीआर शुल्क लागू हुआ तो इसके विरोध में दुकानों से क्यूआर कोड हटा लिए जाएंगे.
व्यापार की लागत बढ़ाने वाला फैसला स्वीकार नहीं
इसके पहले व्यापारियों के जरूरी जन समर्थन के लिए 5 दिन तक जनसंपर्क अभियान भी चलेगा. संगठन के जॉइंट सेक्रेटरी अक्षय कुमार जैन ने बताया, "अगर केंद्र सरकार ने व्यापारियों पर अतिरिक्त शुल्क थोपा तो भुगतान का माध्यम भी बदल जाएगा. 2000 से अधिक के UPI लेन-देन पर प्रस्तावित MDR सरचार्ज हुआ तो व्यापारी इसका विरोध करेंगे और इसके विरोध में दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों से UPI क्यूआर हटा देंगे. सभी नगद कारोबार अपनाएंगे. व्यापारियों ने साफ संदेश दिया है कि व्यापार की लागत बढ़ाने वाला कोई भी फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा."
UPI में सरचार्ज के विरोध में एकजुटता
शुक्रवार को इंदौर के अभिनव कला समाज के हॉल परिसर में चेम्बर्स अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल और महामंत्री गोपाल दास अग्रवाल की अगुवाई में बैठक हुई. बैठक में शामिल व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरचार्ज के विरोध में एकजुटता जताते हुए कहा कि शुल्क किसी भी राशि या तारीख से लागू हो, व्यापारी उसी दिन से क्यूआर कोड हटाने के सामूहिक फैसले पर अमल करेंगे.
'नो यूपीआई डे' के बाद अगले चरण की तैयारी
अहिल्या चेम्बर्स के संयुक्त सचिव अक्षय जैन ने कहा, " 23 सितंबर को आयोजित 'नो UPI डे' के जरिए इंदौर के व्यापारियों ने सरचार्ज के विरोध को देशभर में पहुंचाया था. अब 125 व्यापारिक संगठनों के साझा निर्णय से इस आंदोलन को नई दिशा मिलेगा. व्यापारी पहले ही प्रतिस्पर्धा, बढ़ती लागत और सीमित मुनाफे जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं. ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ उसके आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकता है. सवाल यह है कि जब व्यापारी को ही अतिरिक्त लागत उठानी पड़ेगी, तो वह उस भुगतान माध्यम को क्यों अपनाए, जिस पर उसे शुल्क देना पड़े?"
व्यापारियों से एकजुट रहने का आह्वान
उन्होंने आगे कहा, " व्यापारी किस माध्यम से भुगतान स्वीकार करेगा, यह उसकी व्यावसायिक परिस्थितियों और लागत से जुड़ा विषय है. सरचार्ज के विरोध में नगद व्यवहार का विकल्प अपनाना व्यापारियों का सामूहिक निर्णय है. अब जरूरत है कि सभी संगठन इस फैसले पर एकजुट रहें, ताकि व्यापारियों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सके."
पांच दिन बाजारों में उतरेंगे चेम्बर्स के पदाधिकारी
निर्णय को बाजार स्तर तक पहुंचाने के लिए चेम्बर्स के पदाधिकारी अगले पांच दिनों तक इंदौर के विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों का दौरा करेंगे. व्यापारियों को प्रस्तावित सरचार्ज के प्रभावों की जानकारी देकर सामूहिक निर्णय के समर्थन में लामबंद किया जाएगा. बैठक से निकला संदेश स्पष्ट है कि व्यापारी विरोध दर्ज कराने के लिए केवल ज्ञापन और नारों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं.
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सरचार्ज लागू होने की स्थिति में क्यूआर कोड हटाकर नगद कारोबार अपनाने का निर्णय इसी रणनीति का हिस्सा है. बैठक में रमेश खंडेलवाल, गोपाल दास अग्रवाल, अक्षय जैन, गोविंद अग्रवाल, नरेंद्र बाफना, रजनीश चोरड़िया, हरदीप सिंह, मनीष निगम, सुशील मेहता, कैलाश खंडेलवाल, मनोज काला, चंद्रशेखर खन्ना, बसंत सोनी, प्रदीप जैन, पुरषोत्तम शर्मा महेंद्र जैन, सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे.