30 मिनट में हवा से बातें करते हुए पहुंचेंगे इंदौर से उज्जैन, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से होगी बल्ले-बल्ले

48 किमी लंबा होगा इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, 2000 करोड़ की लागत से हो रहा तैयार

INDORE TO UJJAIN IN 30 MINUTES
30 मिनट में इंदौर से उज्जैन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 10:05 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 10:48 PM IST

इंदौर : अब वो दिन दूर नहीं जब इंदौर से महाकाल की नगरी पहुंचने में महज 30 मिनट का वक्त लगेगा. तीर्थ नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए कुछ ऐसा रूट तैयार किया जा रहा है, जिससे अब आप हवा से बातें करते हुए इंदौर से उज्जैन पहुंचेंगे. ये रूट है ग्रीन फील्ड कॉरिडोर जिसे इंदौर से उज्जैन के बीच तैयार किया जा रहा है. 2000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ये कॉरिडोर सिंहस्थ 2028 से पहले तैयार हो जाएगा.

इंदौर-उज्जैन रूट पर भारी दबाव

उज्जैन महाकाल मंदिर और तीर्थ नगरी होने के कारण देशभर से तीर्थ यात्रियों का मूवमेंट उज्जैन की ओर ज्यादा रहता है. इसकी वजह से इंदौर से उज्जैन के बीच मुख्य मार्ग पर वर्तमान में भारी दबाव है. बढ़ते ट्रैफिक की वजह से फोरलेन को सिक्स लेन भी किया जा रहा है. इसके अलावा भोपाल ग्वालियर और दिल्ली रूट से उज्जैन की ओर आने वाले यात्रियों के लिए देवास से भी फोरलेन तैयार किया गया है. लेकिन सिंहस्थ को देखते हुए अब इंदौर एयरपोर्ट से सटे गांधीनगर से उज्जैन की ओर नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है.

GREENFIELD CORRIDOR INDORE UJJAIN
इंदौर-उज्जैन ग्रीनकॉरिडोर से जुड़े फैक्ट्स (Etv Bharat)

48 किमी लंबा होगा इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर

इंदौर के गांधी नगर से शुरू होकर यह मार्ग उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर तक बनेगा, जिसकी लंबाई 48 किमी होगी. इसे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सिंहस्थ 2028 के पहले तक तैयार किया जाना है. हाल ही में इसे बनाने के लिए एक लुधियाना की कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई है. इस रोड को बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इंदौर जिला प्रशासन के अधीन सांवेर एसडीएम कोर्ट में जारी थी, जिसमें सर्वे रिपोर्ट के बाद किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा.

INDORE UJJAIN GREEN CORRIDOR
ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से होगी बल्ले-बल्ले (Etv Bharat)

सांवेर तहसील के एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया, '' ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए इंदौर से उज्जैन के बीच 175 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन का अधिकरण होगा, जिसमें जिले के 650 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है.''

INDORE UJJAIN GREEN CORRIDOR
तेजी से चल रहा ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का काम (Etv Bharat)

30 मिनट में इंदौर से उज्जैन

ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की खासियत यह रहेगी कि इसके दोनों ओर हरियाली रहेगी. इस रास्ते के बन जाने से इंदौर-उज्जैन के बीच की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर 48 किमी रह जाएगी और डेडीकेटेड कॉरिडोर होने की वजह से इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन महज 30 मिनट में पहुंचा जा सकेगा.

इंदौर उज्जैन फोरलेन ग्रीन कॉरिडोर के जरिए तीर्थ यात्रियों को इंदौर के पित्र पर्वत से सीधे चिंतामन गणेश मंदिर के लिए ट्रैफिक फ्री रास्ता मिलेगा, जो सिंहस्थ बायपास पर खत्म होगा. इस कॉरिडोर इंदौर के वेस्टर्न बायपास से उज्जैन बदनावर रोड तक होगा, जिसमें इंदौर के करीब 27 गांव की जमीन अधिग्रहण क्षेत्र में आ रही है. एसडीएम ने बताया, '' ग्रीन फील्ड के बन जाने से इन गांवों का भी तेजी से विकास होगा, जिसके दोनों ओर टूरिस्ट और व्यावसायिक क्षेत्र भी विकसित हो सकेगा.''

